인천국제공항공사, 배우 박보검 명예홍보대사 위촉

인기 배우 박보검이 인천공항 홍보대사로 활동한다.

인천국제공항공사는 배우 박보검을 인천공항 명예홍보대사로 신규 위촉했다고 16일 밝혔다. 박보검은 ‘폭싹 속았수다’,‘굿보이’,‘박보검의 칸타빌레’ 등 활발한 방송활동을 통해 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 3관왕을 수상했다. 최근에는 아시아, 남미 등 전 세계 14개 도시에서 팬미팅을 성료하는 등 글로벌 인지도를 높여 가고 있다.

15일 인천국제공항공사에서 열린 ‘인천공항 명예홍보대사 신규 위촉행사’에서 인천국제공항공사 이학재 사장(오른쪽)이 배우 박보검과 기념촬영을 하고 있다.

박보검은 앞으로 3년간 인천공항 명예홍보대사로서 인천공항을 세계 곳곳에 알리기 위한 다양한 활동에 참여한다.

인천공항공사는 박보검 홍보대사 신규 위촉을 통해 인천공항의 다양한 스마트 서비스 및 편의시설과 공사가 추진 중인 주요 혁신사업 홍보를 확대해 국민과의 소통을 한층 더 강화해 나간다는 계획이다.

공사는 지난해 수립한 ‘비전 2040’을 바탕으로 디지털 대전환, 항공 AI 혁신허브 개발, 공항경제권 개발, K-공항 수출 등 ‘공항을 넘어, 세상을 바꾸는 공항’으로 도약하기 위한 다양한 미래 성장사업을 추진 중이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “연기력, 스타성, 인성을 모두 갖춘 연예계 대표 ‘미담 제조기’ 박보검 배우를 명예홍보대사로 위촉함으로써, 인천공항의 대내외 브랜드 가치를 제고하고 국민과의 소통을 더욱 활성화하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 인천공항 명예홍보대사로는 조수미(성악가), 김연아(전 피겨스케이팅 선수), 송중기(배우), 이제훈(배우), 에스파(K-pop 가수), 빠니보틀·곽튜브(유튜브 크리에이터), 김연경(배구선수), 엄홍길(산악인), 차준환(피겨스케이팅 선수) 등 각 분야에서 대한민국을 대표하는 인사들이 위촉되어 활동하고 있다.

