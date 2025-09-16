이준석 “삼권분립 거추장스러우면 개헌하시라”…여권 행보에 직격탄

개혁신당 이준석 대표가 16일 사법부를 향한 압박 수위를 높이는 정부·여당에 대해 “삼권분립은 권력의 횡포를 막는 최후의 방파제다. 이 방파제를 무너뜨리려는 자가 민주주의의 빌런”이라고 말했다.

사진=이재명 대통령이 민주당 유니폼을 입고 법봉을 들고 있다. 이준석 대표 SNS 캡처

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “정부·여당은 조희대 대법원장이 마음에 안 드는 판결을 내렸다고 탄핵을 들먹인다”며 “조 대법원장이 내린 판결이 너무 빨라서 문제라고 지적할 수 있지만 무죄로 내릴 사안을 유죄로 만든 것인지는 대통령의 결단으로 재판을 속개해 봐야만 아는 것”이라고 지적했다.

그는 “윤석열 대통령의 내란죄 재판이 이제 7개월쯤 지났다고 ‘지연된 정의는 정의가 아니다’라고 주장할 거라면 기소된 지 3년이 넘은 이재명 대통령의 지연된 공직선거법 재판은 정의롭나”라고 반문했다.

이어 “더 황당한 건 ‘내란전담특별부’라는 정치재판소다. 특검 셋으로 축구하다가 골이 안 들어가면 내 마음대로 골대를 들어 옮기겠다는 것인가”라고 되물었다.

이는 더불어민주당이 조 대법원장을 향해 사퇴를 강하게 요구하고 대통령실도 이에 힘을 싣는 모양새를 보이자 이를 견제하기 위한 발언으로 풀이된다.

그러면서 그는 “중국에 가보면 최고 지도자가 국가주석·당 총서기·중앙군사위원회 주석을 모두 겸직하는 것이 그 나라 방식이다. 휴전선 위 북한에는 국무위원장·노동당 총비서·인민군 최고사령관을 겸직하는 지도자가 있지 않나”라고 따졌다.

이어 이 대통령을 향해 “삼권분립이 거추장스럽다면 이재명 대통령도 개헌을 해서 대통령 겸 대법원장 겸 민주당 총재를 맡을 일”이라고 날을 세웠다.

그는 “공교롭게도 중국도, 북한도 자기 체제를 ‘민주주의’라고 주장한다. 그러니 정부·여당도 유튜브 나팔수들에게 부탁해서 ‘대통령 겸 대법원장 겸 민주당 총재 체제’를 새로운 한국식 민주주의라고 광고해라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지