강은비, 불혹에 자연 임신 "나이 마흔에 걱정 많았는데…감사해"

사진=강은비 SNS

배우 겸 BJ(인터넷 방송 진행자) 강은비(39·주미진)가 임신 소식을 전했다.

강은비는 지난 15일 자신의 인스타그램을 통해 "오랜 세월 서로를 지켜온 만큼, 우리 부부는 아이를 향한 마음이 간절했다. 86년생 마흔이라는 나이가 주는 걱정도 분명 있었기에 조급해하지 말고 천천히 준비해보자고 마음을 다잡았다"며 "감사하게도 단 3개월 만에 소중한 아기 천사가 찾아왔고, 예비 엄마 아빠가 됐다. 예정일은 2026년 5월"이라고 알렸다.

이어 "처음 소식을 들었을 때 믿기지 않아 눈물이 핑 돌았고, 지금도 하루하루 설렘과 감사의 연속이다. 엄마가 된다는 건 신기하고 벅차면서도 두렵기도 하지만, 기적 같은 선물을 허락 받은 마음이 커서 감사한 마음 뿐이다. 아기 태명은 산삼이다. '3개월 만에 자연임신으로 심봤다!'는 기쁨과 건강하게 자라주길 바라는 마음을 담아 지었다"고 전했다.

그러면서 "앞으로 예비 엄마 아빠가 되어가는 모습, 산삼이와 함께하는 순간을 나누려 한다. 많은 응원과 따뜻한 축복 부탁드린다" 말했다.

한편 강은비는 4월 얼짱 출신 변준필(39)씨와 결혼식을 올렸다. 서울예대 동문이자 동갑내기다. 변씨는 인테리어 업무에 종사 중이다. 2008년 열애설이 불거졌을 때 부인했으나, 17년간 만남 끝에 부부 연을 맺었다.

