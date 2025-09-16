흐린 전국 하늘에 곳곳 소나기도 [오늘날씨]

화요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 소나기가 내리는 곳이 많겠다. 경북과 경남은 오존(O₃) 농도가 ‘나쁨’을 기록하겠다.

기상청에 따르면 이날은 한반도가 동해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들다가 밤부터 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠다. 이로 인해 전국이 대체로 흐리겠고 제주는 가끔 구름이 많이 끼겠다. 전국 대부분 지역에는 소나기 소식이 있겠다.

소나기가 내리는 지역에서는 시간당 30㎜ 안팎의 강한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북을 중심으로 밤부터 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리기도 하겠다.

오전부터 저녁까지 소나기에 의한 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 5~60㎜ ▲대전·세종·충남 5~60㎜ ▲광주·전남·전북 5~60㎜ ▲강원 내륙·산지, 충북, 제주 5~40㎜ ▲대구·경북·부산·울산·경남 5~40㎜ 등이다.

밤부터 다음날까지 예상 강수량은 ▲서울, 인천, 경기, 서해5도, 강원 내륙·산지 20~60㎜ ▲대전·세종·충남·전북·제주 10~60㎜ ▲강원 북부 동해안·충북 10~40㎜ ▲대구·경북 5~40㎜ ▲강원 중·남부 동해안, 광주, 전남, 부산, 울산, 경남 5~20㎜ ▲울릉도·독도 5~10㎜ 등으로 기록되겠다.

당분간 기온은 평년(최저기온 14~20도·최고기온 24~28도)보다 높겠다.

아침 최저기온은 19~25도, 낮 최고기온은 27~33도를 보이겠다. 남부지방을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다.

해안을 중심으로 밤부터 오전까지 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상이 관측되는 곳이 있겠다.

주요 지역 최저기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 23도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 25도 ▲제주 27도다.

최고기온은 ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 29도 ▲강릉 32도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 33도 ▲부산 31도 ▲제주 32도다.

원활한 대기 확산으로 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 기록하겠다.

대기오염물질의 광화학 반응에 의한 오존 생성·이동으로 오존 농도는 경북·경남은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

