오늘 점심값 또 올랐다… 삼계탕·자장면 줄줄이 인상에 지갑 ‘텅’

서울 시내 한 식당에 걸린 삼계탕 가격표. 한 그릇에 2만원을 넘는 곳도 적지 않아 서민들의 외식 부담이 커지고 있다. 뉴스1

서울 지역 외식 물가가 다시 한 번 오르며 소비자 부담이 커지고 있다.

16일 한국소비자원의 가격정보포털 ‘참가격’에 따르면 지난달 서울에서 삼계탕 한 그릇 평균 가격은 1만8000원으로 집계됐다. 전달(1만7923원)보다 77원 비싸진 것이다.

삼계탕 값은 2022년 8월 1만5462원에서 2023년 1월 1만6000원, 작년 7월 1만7000원선을 넘어선 데 이어 지난달 1만8000원에 도달하며 3년 새 2500원가량 뛰었다.

지역별로는 서울이 가장 비쌌고(1만8000원), 전북(1만7400원), 광주(1만7200원), 경기(1만7138원) 순이었다. 반면 충북은 1만5143원으로 전국에서 가장 저렴했다.

서울의 자장면 가격도 같은 기간 7500원에서 7577원으로 올랐다. 2022년 4월 6000원대였던 자장면은 2023년 9월 7000원대에 진입했고, 올해 1월 7500원을 넘어섰다.

반면 삼겹살(200g 기준)은 평균 2만639원에서 2만571원으로 68원 내려갔다. 김밥(3623원), 칼국수(9692원), 냉면(1만2423원), 비빔밥(1만1538원), 김치찌개 백반(8577원) 등 5개 품목은 변동이 없었다.

개인 서비스 요금은 안정세를 보였다. 지난달 서울 지역 이발소 이용료는 평균 1만2538원, 목욕비는 1만769원으로 전달과 동일했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지