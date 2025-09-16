트럼프 "미군, 베네수엘라 마약 운반선 공습…3명 사살"

미군이 15일(현지 시간) 해외 범죄 조직의 마약 운반선에 대한 공격을 감행해 3명을 사살했다고 트럼프 대통령이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "오늘 아침, 제 명령에 따라 미군은 남부사령부(SOUTHCOM) 관할 구역 내에서 신원이 확인된 극도로 폭력적인 마약 밀매 카르텔 및 마약 테러리스트들에 대한 두번째 물리적 공습을 수행했다"고 적었다.

미 남부사령부는 중남미 지역과 카리브해를 관할하는 만큼, 이번 작전 역시 중남미 해역 일대에서 이뤄진 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 미사일 공격을 받은 선박이 불에타는 영상도 함께 게시했다.

트럼프 대통령은 "이번 공격은 베네수엘라 출신으로 확인된 이 마약 테러리스트들이 미국을 향해 불법으로 마약을 운반하는 구제 해역에서 발생했다"고 설명했다.

아울러 "이 극도로 폭력적인 마약 밀매 카르텔은 미 국가안보, 외교정책 및 핵심적 이익에 위협을 가하고 있다"며 "이번 공습으로 테러리스트 남성 3명이 사살됐다. 이번 공습에 따른 미군 피해는 없었다"고 부연했다.

그러면서 "경고한다. 당신들이 미국인을 살해할 수 있는 마약을 운반한다면, 우리가 당신들을 추적할 것이다"며 "이 카르텔들에 의한 불법적인 활동은 수십년간 미국 사회에 파괴적인 결과를 초래해 수백만명의 미국인들을 살해했다. 더이상은 안 된다"고 덧붙였다.

미군이 베네수엘라 범죄조직의 마약 운반선을 직접 공격한 것은 이번이 두 번째다. 트럼프 대통령은 지난 2일에도 베네수엘라발 마약 운반선을 미군이 직접 타격하도록 지시했다.

<뉴시스>

