요금 3000원 ‘한강버스’ 18일 정식 운항

서울의 새로운 친환경 수상교통 수단인 ‘한강버스’가 18일 운항을 시작한다.



15일 서울시에 따르면 한강버스는 18일 오전 11시부터 정식 운항에 들어간다. 8척의 선박이 마곡∼망원∼여의도∼옥수∼압구정∼뚝섬∼잠실 7개 선착장(28.9㎞)을 오간다. 운항 초기(9월18일∼10월9일)에는 오전 11시부터 오후 9시37분(도착지 기준)까지 주중·주말 모두 1시간∼1시간30분 간격으로 하루 14회 운항한다. 시는 “시민들이 한강버스를 타며 석양을 즐길 수 있도록 퇴근 시간대에는 (운항) 간격을 1시간으로 좁혔다”고 설명했다.



소요 시간은 마곡에서 잠실까지 127분, 여의도에서 잠실까지 80분이다. 시는 당초 모든 선착장을 지나치는 일반 노선의 경우 마곡에서 잠실까지 75분이 소요될 것으로 봤으나 예상시간이 길어진 것이다. 운항 속도는 시속 22∼23㎞이다.



추석 연휴 이후인 10월10일부터 12월 말까지는 평일의 경우 오전 7시부터 오후 10시30분까지, 주말은 오전 9시30분부터 오후 10시30분까지 이용할 수 있다. 출퇴근 시간에는 15분 간격으로, 그 외 시간대는 1시간 간격이며 하루 30회 운항한다. 추석 연휴 이후부터는 마곡에서 잠실까지 82분 소요되는 급행 노선을 추가할 예정이다.



12월 말 이후부터는 운항 횟수를 하루 48회로 늘릴 계획이다. 시 관계자는 “현재까지 한강에 인도된 한강버스는 3척이고, 취항식(17일) 전까지 나머지 5척이 모두 한강에 도착할 계획”이라고 말했다. 12월 말쯤에는 4척이 추가로 들어올 예정이다. 박진영 시 미래한강본부장은 “향후 한강버스 12척이 안정적으로 운영되면 출퇴근 수요를 충분히 받아낼 수 있다”면서 “한강버스는 지하철·버스 대체재가 아니라 보완재로 출퇴근 시에도 선택지가 될 수 있게 할 것”이라고 말했다.



한강버스 이용요금은 1회 3000원이다. 기후동행카드를 사용하면 횟수 제한 없이 탑승할 수 있고 대중교통 환승할인도 받을 수 있다. 현금 결제는 불가능하다. 실시간 운항 시간표, 잔여 좌석 수 등 운항 정보와 기상 상황에 따른 선박 결항 정보는 주요 모빌리티 앱(네이버 지도, 카카오맵)에서 실시간 확인가능하다.

