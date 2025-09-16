법률구조公, 임금 일부 삭감 합의… “노사·노노 화합해 조직 위기 극복”

대한법률구조공단 노사가 재정 건전성 확보를 위해 전 직원 임금을 일부 감액하는 자구책에 합의했다.



공단은 15일 이사장과 일반직·변호사 노동조합 위원장 등이 참석한 ‘노사·노노 화합 선언식’(사진)에서 이같이 발표했다. 이번 노사 합의는 변호사 노동조합의 임금 감액 합의 후 실시된 공단 노조 투표에서 조합원 약 90%가 참여한 결과, 찬성이 86% 이상으로 나타난 데 따른 것이라고 공단 측은 전했다.



그간 공단은 누적 적립금 고갈로 인해 재무건전성 위협에 직면해 있었다. 이를 타개하고자 직원들의 급여 상승을 일정 부분 유보하는 고통 분담이 불가피했다는 설명이다. 특히 이번 합의에는 정부가 공공기관을 대상으로 추진 중인 직무·성과 중심 보수체계 개편을 노사가 합의해 부분적으로 도입했다는 점에서, 정부의 정책 방향과 공단의 자구 노력이 조화를 이뤘다고 공단은 평가했다. 김영진 공단 이사장은 “조직의 위기를 극복하기 위해 구성원 모두가 희생하여 책임을 나누는 모습이야말로 진정한 공공성의 실천”이라고 말했다.

