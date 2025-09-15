케데헌 OST 앨범 ‘빌보드 200’ 1위 우뚝

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’·포스터) 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 처음으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 1위를 기록했다. K팝 앨범이 빌보드 두 메인 차트 정상을 동시에 차지한 것은 2020년 12월5일자 차트에서 그룹 방탄소년단(BTS)이 앨범 ‘비(BE)’와 해당 앨범의 타이틀곡 ‘라이프 고스 온(Life Goes On)’으로 각각 ‘빌보드 200’과 ‘핫 100’ 정상에 오른 이후 약 5년 만이다.



미국 빌보드는 14일(현지시간) 차트 예고 기사에서 ‘케데헌’ OST 앨범이 사브리나 카펜터의 ‘맨즈 베스트 프렌드(Man’s Best Friend)’를 제치고 20일자 ‘빌보드 200’ 정상에 올랐다고 전했다. ‘케데헌’ OST 앨범은 ‘빌보드 200’에 8위로 진입한 이후 6주 연속 2위만 차지하다가 차트 진입 12주 만에 1위에 이름을 올렸다. ‘케데헌’ OST ‘골든’이 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 3주 연속 1위를 기록한 데 이어 앨범까지 정상을 차지한 것이다.



빌보드는 ‘케데헌’이 미국 전역에서 열린 싱어롱(sing-along·따라부르기) 상영 행사와 디럭스 버전 음반 재발매로 스트리밍과 앨범 판매량을 끌어올렸다고 분석했다.



‘빌보드 200’ 순위는 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛(Album Units)으로 책정된다.



‘케데헌’ OST 앨범은 1956년 3월 ‘빌보드 200’ 차트가 정기적으로 발표되기 시작한 이래 1위를 차지한 일곱 번째 애니메이션 영화 OST다.

