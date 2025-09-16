두산로보틱스 “R&D 역량 통합 시너지 극대화”

두산로보틱스는 국내 최대규모 로봇연구소인 ‘두산로보틱스 이노베이션 센터’를 운영한다고 15일 밝혔다.



해당 센터는 분산됐던 로봇 연구개발(R&D) 역량을 통합해 경기 성남시에 약 2000평 규모로 조성됐다. 두산로보틱스는 여기서 △지능형 로봇 솔루션·휴머노이드 관련 선행 기술 개발 △로봇 하드웨어 고도화 △로봇 특화 인공지능(AI) 개발 등을 수행한다.



이노베이션 센터에선 고성능 구동 모듈, 컨트롤러 등 로봇 핵심부품 개발부터 AI 기반 모션 연구, 팔레타이징(제품을 팔레트 위에 효율적으로 쌓는 작업), 용접 등의 솔루션 개발과 완성품 테스트까지 모든 개발 과정을 진행할 수 있다.



면적이 가장 넓은 품질 테스트 공간에서는 최대 약 2m까지 뻗을 수 있는 로봇 팔이 물건을 들고 상하좌우로 움직이고, 전원을 수천번 껐다 켜는 등의 시험을 시행한다. 두산로보틱스는 온습도 테스트 체임버를 구축해 로봇의 사용 온도 범위를 넘는 극한 환경에서 정상 작동 여부를 시뮬레이션할 계획이다. 샌딩, 용접 등과 같은 작업을 위해 배기장치와 환기시설 등을 갖춘 공간도 마련했다.

