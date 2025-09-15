이석연 국민통합위원장 “李, 전체 국민을 아우르고 함께 가는 모두의 대통령이 돼야”

이석연 국민통합위원장이 15일 이재명 대통령을 향해 “더불어민주당 논리로 집권했지만 국정운영은 그 집권 논리로만 할 수 없다”며 ‘통합의 리더십’을 요구했다.

이석연 국민통합위원장이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국민통합위원회 위원장 취임식에 참석해 취임사를 하고 있다. 뉴시스

이 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 취임식에서 ‘말(馬) 위에서 천하를 얻었다고 해서 말 위에서 통치할 수는 없다’는 사마천 ‘사기’ 열전을 인용해 “이제는 말 위에서 내려 전체 국민을 아우르고 함께 가는 모두의 대통령이 돼야 한다”고 말했다. 그는 “다름과 차이를 인정하고 존중하면서 공존과 번영을 위해 함께 가는 것이 통합”이라며 “현 정부를 지지하지 않더라도 함께 갈 수 있는 길을 찾을 것”이라고 했다.

이명박 정부 법제처장 출신인 이 위원장은 헌법 전문가이자 중도 보수 인사로 꼽힌다. 이 대통령은 이날 오전 이 위원장에게 임명장을 전달했다.

이 위원장은 “분열과 갈등은 정치, 지역을 넘어 세대, 계층, 젠더 등 다양한 분야에서 나타나고 있고, 이로 인해 대한민국 사회를 지탱해 온 최소한의 공동체적 연대마저 흔들리고 있는 상황”이라며 “이러한 갈등과 분열을 해소하지 못하면 국민 모두가 행복한 대한민국의 길은 요원할 것”이라고 지적했다.

이 위원장은 국민통합이 이재명정부의 ‘국정 제1과제’가 돼야 한다고 역설했다. 그는 “민생 경제 회복도, 냉혹한 국제사회의 신질서에 대한 대처도, 튼튼한 국가 안보도 국민통합이 전제되고 그 바탕에서 이뤄져야만 가능하다”며 “관용과 진실, 자제에 입각한 공동체 정신을 회복하고 이를 이끌어갈 통합의 리더십이 절실히 요구되고 있다”고 강조했다.

