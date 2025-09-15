與 '주식 양도세 기준 50억' 유지에 "증시 불안정 우려 해소"

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 김병기 원내대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.15 hkmpooh@yna.co.kr

더불어민주당은 15일 주식양도세 부과 대상인 대주주 기준을 현행 '종목당 50억원'으로 유지하기로 한 정부 결정에 "증시 불안정 우려를 해소하고 자본시장 안정에 기여할 것"이라며 환영 입장을 밝혔다.



민주당 김지호 대변인은 이날 국회 브리핑에서 "이재명 정부가 추진하는 자본시장 활성화 기조와도 잘 맞는 선택"이라며 이같이 말했다.



김 대변인은 "(이번 결정이) 주식시장에 신뢰를 주고 기업이 성장할 수 있는 토대를 다지는 데 긍정적 효과가 기대된다"며 "무엇보다 코스피 5,000시대를 공약한 정부의 진의를 시장에 확실하게 보여줬다는 점에서 시장이 크게 환영할 것이라고 본다"고 평가했다.



김병기 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "당 대표 직무대행 때부터 수 차례 (대주주 기준 관련) 여론을 전했었다. 적극 수용해 준 정부에 감사드린다"며 "당은 주식시장 활성화와 조세 정상화, 두 마리 토끼를 다 잡기 위해 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.



의원들도 페이스북을 통해 정부 결정을 환영하는 입장을 잇따라 표명했다.



한정애 정책위의장은 "주식 양도세 대주주 기준 50억 유지", "2025년 9월 15일 코스피 3,400 돌파하며 시작"이라는 글을 잇달아 올렸다. 정부 결정에 주식시장이 긍정적으로 반응하고 있다는 취지다.



김현정 원내대변인은 "역시 이재명 정권다운 결정"이라며 "코스피 5,000은 꿈이 아닌 현실이 될 것"이라고 적었고, 이훈기 의원도 "이번 결정은 국민과 시장을 안심시킨 현명한 선택"이라고 호평했다.



이 의원은 "대통령의 유연한 리더십이 민생과 시장을 먼저 생각하는 결단으로 이어진 것"이라며 "이재명 정부는 앞으로도 유연하고 실용적인 정책으로 민생 회복에 최선을 다할 것이며 저 역시 국민의 자산과 신뢰를 지키는 길에 늘 함께하겠다"고 덧붙였다.

