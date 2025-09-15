BYD, 부산 동래 전시장·서비스센터 오픈

BYD Auto 부산 동래 전시장·서비스센터. 사진=BYD코리아 제공

BYD코리아가 BYD Auto 부산 동래 전시장과 서비스센터를 열고 이를 기념하는 오픈식을 진행했다고 15일 밝혔다.

BYD코리아 공식 딜러사 DT네트웍스가 운영하는 이번 전시장은 부산 수영·창원 전시장과 사상 서비스센터에 이어 부산·경남 지역에 세 번째로 마련된 고객 접점이다.

부산 최초로 판매, 서비스 및 부품까지 한 곳에서 통합해 관리하는 ‘3S(Showroom·Service·Spare parts)’ 형태로 운영돼 해당 지역 고객들에게 더욱 편리한 서비스와 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

지상 4층, 총 면적 1,121.43㎡ 규모에 최대 6대의 차량 전시가 가능하며, 상담을 위한 별도의 공간을 마련해 주요 모델을 여유롭게 둘러보고 상담 및 시승까지 경험할 수 있다.

전시장 뒤편에 마련된 서비스센터는 4개의 워크베이를 갖춰 하루 최대 30대 수준의 차량을 정비할 수 있으며, BYD 차량에 최적화된 전문 정비 인력과 장비를 활용해 고품질의 애프터서비스를 제공한다.

이번 신규 네트워크 오픈식에는 류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리, 조인철 BYD코리아 승용부문 대표, 권혁민 DT네트웍스 대표이사 등 BYD 본사 및 BYD코리아, DT네트웍스 임직원이 참석해 신규 네트워크의 성공적인 출발을 함께 축하하고 격려했다.

DT네트웍스 권혁민 대표이사는 “부산 및 경남 시민들의 전기차에 대한 관심이 높아지는 가운데, 부산광역시 최초의 3S 타입 BYD Auto 전시장을 선보이게 되어 기쁘다”며, “앞으로도 DT네트웍스는 부산·경남권을 비롯해 전국적으로 고객 접점을 더욱 확대해 나가며, BYD 브랜드가 추구하고자 하는 친환경 모빌리티 라이프를 보다 더 쉽게 경험하도록 노력하겠다”고 말했다.

BYD코리아 조인철 승용부문 대표는 “네트워크 확장을 통해 고객과의 접점 강화는 BYD 신뢰 향상을 위한 중요한 전략”이라며 “앞으로도 BYD코리아는 전국 단위로 시민들의 생활권을 고려한 네트워크를 확장하며, 어디서든 신뢰할 수 있는 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

한편 BYD코리아는 전국에 총 22개의 전시장과 15개의 서비스센터를 확보하게 되었으며, 올해 연말까지 전국 단위의 전략적 네트워크 구축을 목표로 30개 전시장과 25개 서비스센터 확보를 목표로 하고 있다.

