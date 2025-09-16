천삼정 ‘산삼비책’ 최대 53% 얼리버드 할인 진행

천삼정은 바이오헬스 전문 기업 보고바이오가 선보인 고기능성 프리미엄 브랜드로, 이번 추석을 맞아 대표 제품 ‘산삼비책’에 대해 최대 53%까지 할인 혜택을 제공하는 추석기획전 얼리버드 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 9월 12일부터 21일까지 열흘간 진행되며, 천삼정 공식 스마트스토어를 통해 참여할 수 있다. 특히 더 많은 수량을 구매할수록 할인 폭이 커지는 방식으로 구성돼 있어, 가족 단위 소비자나 명절 선물 수요층에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 기획됐다. 또한 공예사가 직접 포장하는 보자기 포장 옵션을 선택할 경우 명절 선물의 품격을 한층 끌어올릴 수 있다.

‘산삼비책’은 자연산 천종산삼 배양근에서 추출한 고기능성 진액으로, 기존 홍삼 제품과는 차별화된 원료 구성과 흡수 기술이 적용된 것이 특징이다. 산삼비책은 제품 라인업에 따라 산삼비책진 더블랙과 산삼비책원 더레드로 구성돼 있다. 산삼비책진 더블랙은 1포에 진세노사이드 22종 합이 241mg 농축되어 있으며, 이는 홍삼 제품 1포 대비 약 8배 이상의 고함량이다. 산삼비책원 더레드는 1포에 진세노사이드 22종 합이 150mg 농축되어 있으며, 홍삼 제품 대비 약 5배 이상 높은 함량을 갖고 있다.

보고바이오 관계자는 “산삼이라는 귀한 원료를 제품화하기 위해 보고바이오는 독보적인 기술력을 바탕으로 수년간 연구개발을 지속해왔다. 대표적으로 산삼 DNA 지문 분석법과 조직 배양에 의한 산삼배양근 대량 생산법 등 2건의 산삼 복제 관련 특허를 보유하고 있으며, 이를 통해 산삼 원료의 품질을 안정적으로 확보하고 있다.”고 말했다. 보고바이오의 안헌식 박사는 세계 52개국에서 800뿌리 이상의 천종산삼 배양에 성공하고 세계 최초로 산삼 재배 단지를 조성한 산삼 분야의 권위자로 알려져 있다.

또한 관계자는 “올해 추석, 고마운 마음을 전할 선물을 고민하고 있다면 진정성과 건강을 담은 산삼 선물은 더없이 좋은 선택이 될 수 있다. 단순한 선물 이상의 가치를 담은 천삼정 산삼비책은 받는 이의 건강은 물론, 주는 이의 정성까지 함께 전할 수 있는 특별한 명절 선물이 될 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지