LG전자, 가성비 무선이어폰 ‘엑스붐 버즈’ 라인업 확대

LG전자는 무선이어폰 신제품 ‘엑스붐 버즈 플러스’와 '엑스붐 버즈 라이트'를 출시하며 엑스붐 버즈의 라인업을 강화한다고 15일 밝혔다.

LG전자 제공

LG전자는 취향과 라이프스타일에 맞춰 모델을 선택할 수 있도록 기능과 가격을 세분화해 △10만원대 가격의 엑스붐 버즈 △프리미엄 사운드·연결성·위생을 강화한 엑스붐 버즈 플러스 △가장 저렴한 엑스붐 버즈 라이트까지 총 3종의 라인업을 완성했다.

신제품들은 올해 1월 선보인 엑스붐 버즈의 강점을 계승해 첨단 신소재 그래핀 드라이버 유닛과 세계적인 뮤지션 윌아이엠의 사운드 튜닝을 적용했다.

엑스붐 버즈 플러스는 사용자의 귀 모양과 착용 상태 등에 맞춰 자동으로 음질을 최적화하는 ‘적응형 EQ(Adaptive Equalizer)’를 탑재했다. 이를 통해 선명한 고해상도 사운드와 풍부한 저음을 구현한다.

또 액티브 노이즈 캔슬링(이하 ANC, Active Noise Canceling) 기능을 통해 외부 소음을 더욱 효과적으로 줄인다. 전용 앱인 'LG 엑스붐 버즈' 앱에서는 ANC 착용 테스트도 진행해 볼 수 있다.

충전 케이스에는 '플러그 앤 와이어리스(Plug & Wireless)' 기능을 탑재해 블루투스를 지원하지 않는 항공기 좌석 모니터나 러닝머신과 같은 기기와도 무선 연결이 가능하다.

또 UV 나노 살균 기능이 적용돼 이어젤 표면에 존재할 수 있는 특정 유해 세균을 99.9% 제거할 뿐 아니라, 무선 충전 기능과 최대 30시간의 장시간 배터리 성능 등이 탑재됐다.

엑스붐 버즈 라이트는 9만9000원의 엔트리 모델임에도 불구하고 엑스붐 고유의 사운드를 적용한 제품이다.

실내 환경에 적합한 마일드 ANC를 지원하며, 가성비를 중시하는 고객에게 최적화됐다. 4가지 프리셋 EQ(표준, 베이스 부스트, 보이스 인핸스, 몰입형)와 2가지 커스텀 EQ를 지원해 사운드 튜닝도 가능하다. 또 스마트폰, 노트북, TV 등 여러 기기와 동시에 연결할 수 있는 멀티포인트 기능과 LG 엑스붐 버즈 앱을 통한 사용 경험도 제공한다.

LG전자 오디오사업담당 이정식 전무는 "프리미엄 사운드의 실용적 기능을 모두 담은 엑스붐 버즈 시리즈를 통해 고객이 언제 어디서나 최고의 오디오 경험을 누릴 수 있는 지속적인 혁신을 선보일 것"이라고 말했다.

