‘코로나19·독감 백신, 한 번에’... 65세 이상 접종 다음달부터 시작

노인 등 코로나19 고위험군을 대상으로 하는 예방접종이 다음달 15일부터 시작된다.

한 어르신이 코로나19 백신 접종을 받고 있다. 뉴시스

15일 질병관리청에 따르면 2025∼2026절기 코로나19 예방접종 대상은 65세 이상 어르신, 생후 6개월 이상 면역저하자와 요양병원 등 감염취약시설 입원·입소자다.

65세 이상 노인의 경우 연령대별로 다음달 15일부터 순차적으로 접종을 시작한다. 접종기간은 내년 4월 30일까지다.

75세 이상은 다음달 15일, 70∼74세는 다음달 20일, 65∼69세는 다음달 22일부터 백신을 접종할 수 있다. 동일한 일정으로 인플루엔자(독감) 백신 동시 접종도 가능하다.

생후 6개월 이상 면역저하자와 요양병원 등 감염취약시설 입원·입소자도 다음달 15일부터 접종할 수 있다.

이번 접종엔 전 세계에서 유행 중인 코로나19 변이 바이러스에 맞춘 신규 백신인 LP.8.1 백신이 활용된다. 총 530만명 분량이다. 지난해와 동일하게 1회 접종하면 된다.

다만 12세 미만 면역저하자 등 일부는 이전 접종력에 따라 1회 또는 2회 접종이 필요하므로 의료진과 상담해야 한다.

예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 하면 된다. 인플루엔자와 동시 접종이 가능한 위탁의료기관은 관할 보건소에 문의하거나 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

접종 시에는 대상자 확인을 위해 신분증을 지참해야 하고, 접종 후에는 20∼30분간 접종 기관에 머무르며 이상 반응을 관찰한 후 귀가해 충분한 휴식을 취해야 한다.

임승관 질병청장은 “매년 코로나19 유행 변이가 달라지므로 65세 이상 어르신 등 고위험군은 최근 유행 변이에 효과적인 신규 백신으로 접종해야 한다”며 “특히 어르신들은 한 번의 방문으로 편리하게 코로나19와 인플루엔자 백신을 동시에 접종하시길 당부한다”고 밝혔다.

