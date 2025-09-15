日자민당 총재선거 ‘여자아베’ 다카이치 지지율 29% 1위… ２위는 고이즈미 25%

일본 차기 총리 자리에 오를 집권 자민당 총재에 가장 적합한 후보를 묻는 여론조사에서 ‘여자 아베’ 불리는 우익 성향 다카이치 사나에(高市早苗) 전 경제안보상이 29%로 1위를 차지했다.

다카이치 사나에 전 경제안보상(왼쪽), 고이즈미 신지로 농림수산상. 로이터연합뉴스

15일 요미우리신문이 발표한 여론조사(13~14일) 결과에 따르면 다카이치 전 경제안보상은 “차기 자민당 총재에 누가 적합하다고 생각하느냐”는 질문에 29%의 지지율로 1위를 기록했다.

신문은 후보 대상을 이시바 시게루(石破茂) 총리를 제외한 지난해 총재 선거 후보로 한정했다. 다카이치 전 경제안보상 등 8명이다.

2위는 25%로 고이즈미 신지로(小泉進次郞) 농림수산상이었다.

지난 10일 총재 선거 입후보를 표명한 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 전 자민당 간사장과 고노 다로 전 디지털이 7%로 공동 3위였다. 이어 하야시 요시마사(林芳正) 관방장관이 6%, 고바야시 다카유키(小林鷹之) 전 경제안보상이 3% 등이었다. 적합한 사람이 ‘없다’는 응답은 14%였다.

신문은 선택한 후보가 적합하다고 생각하는 이유도 대해서는 질문했다. 다카이치 전 경제안보상을 선택한 지지자들 중 85%는 “개혁 의욕이 있다”는 이유를 골랐다. “정책을 기대할 수 있다”가 74%, “국가 비전이 있다”는 73%였다.

고이즈미 농림수산상은 “개혁 의욕이 있다”가 89%로 가장 높았다. “발신력이 있다”가 88%, “인품을 신뢰할 수 있다”는 84%였다.

총재 선거 입후보자가 다른 정당과 향후 어떻게 협력해 나갈지 설명해야 한다고 “생각한다”는 84%로 “생각하지 않는다” 10%를 크게 웃돌았다.

중의원(하원)·참의원(상원)에서 과반수를 확보하지 못한 자민당의 이번 총재 선거의 주요 논점 중 하나는 여당 연정 확대다. 모테기 전 간사장은 이미 국민민주당 등을 언급하며 확대론에 불을 지폈다.

여당이 중의원·참의원 양원에서 과반수가 될 수 있도록 다른 야당이 여당에 들어간다면 어느 정당이 가장 바람직하다고 생각하는지 묻는 질문엔 국민민주당이 38%로 가장 높은 지지를 받았다.

이어 일본 유신회가 21%, 제1 야당 입헌민주당이 20%였다. 아무 정당도 선택하지 않은 유권자는 20%였다.

한편 이시바 총리의 퇴진이 타당하다고 “생각한다”는 응답은 64%로 “생각하지 않는다” 28%를 웃돌았다.

참의원 선거에서 패배한 이시바 총리는 당내 퇴진 압박에도 ‘버티기’를 지속하다가 지난 7일 사임을 표명한 바 있다.

이시바 내각의 약 1년 간 실적을 전체적으로 “(긍정) 평가하지 않는다”는 응답은 55%였다. “평가한다”는 44%였다.

이시바 내각 지지율은 지난달보다 5% 포인트 떨어진 39%였다. 지지하지 않는다는 응답은 54%였다. “퇴진 표명은 지지율 상승으로 연결되지 않았다”고 요미우리는 분석했다.

