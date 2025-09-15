英 복싱영웅 해턴, 자택서 숨진 채 발견…향년 46세

세계 챔피언 타이틀을 두 차례나 거머쥔 영국 간판 복서 리키 해턴이 향년 46세 일기로 사망했다고 14일(현지시간) AP, dpa 통신 등 주요 외신이 보도했다.



보도에 따르면 해턴은 이날 오전 영국 그레이터 맨체스터의 하이드에 있는 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 사망 관련 의심스러운 정황은 없다고 밝혔다.

리키 해턴. AFP 연합뉴스

해턴은 2005년 세계복싱협회(WBA) 라이트웰터급에 이어 2006년 웰터급 세계 챔피언 타이틀을 획득했다.



플로이드 메이웨더, 코스티야 추, 매니 파키아오 등과 함께 당대 최고의 복서 중 한 명으로 전성기를 누렸다.



2012년 은퇴하기 전까지 15년간 그의 프로 통산 전적은 48전 45승 3패다.



선수 시절 소탈하고 겸손한 화법과 성격으로 팬들의 사랑을 받았고, 은퇴 이후 겪은 우울증과 음주·약물 중독 등에 대해서도 대중들에게 솔직하게 털어놔 화제가 되기도 했다.



특히 해턴이 오는 12월 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 복귀전을 치르겠다고 발표한 지 두 달여 만에 갑작스레 사망 소식이 전해지면서 주변의 안타까움을 더하고 있다.



같은 영국 출신이자 2004년 아테네 올림픽 복싱 라이트급 은메달리스트인 아미르 칸은 엑스(X·옛 트위터)에 "영국 최고의 복서일 뿐 아니라 친구이자 멘토를 잃었다"고 적었다.



WBA도 성명을 내고 고인이 "진정한 챔피언이자 불굴의 정신을 보인 복싱계 전설"이라며 "해턴이 남긴 유산은 모든 경기와 전 세계 복싱 팬들 마음속에 영원히 기억될 것"이라고 애도했다.

