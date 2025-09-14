英선 반이민 극우집회… 佛선 성난 민심에 ‘공휴일 폐지’ 철회

‘반(反)이민’ 정서와 재정 위기 등으로 유럽이 혼란에 빠졌다. 영국 런던 도심에서 13일(현지시간) 약 11만명이 참가한 반이민 집회가 열렸고, 유럽 극우 정치인과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 가세했다. 또 프랑스의 신임 총리는 여론의 거센 반발로 긴축 재정안 중 하나인 공휴일 폐지안을 철회했다.



영국 BBC, 가디언 등에 따르면 영국 극우 운동가 토미 로빈슨이 ‘왕국 통합’이란 명목으로 연 집회에 약 11만명(경찰 추산)의 지지자가 몰렸다.

극우 시위대 국기 흔들며 행진 13일(현지시간) 영국 런던 도심에서 열린 ‘왕국 통합’ 시위 참가자들이 영국과 잉글랜드, 웨일스 국기 등을 흔들며 행진하고 있다. 극우 운동가 토미 로빈슨이 주도한 이날 시위에는 경찰 추산 약 11만명이 모여 “불법 이민 반대” 구호를 외쳤다. 런던=EPA연합뉴스

로빈슨은 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘 런던은 우리의 중요한 권리 중 하나인 표현의 자유를 수호하기 위해 당당히 서 있다”고 적었다.



런던 도심 화이트홀 주변에 모인 시위대는 영국 국기와 잉글랜드·스코틀랜드·웨일스 국기 등을 들고 키어 스타머 영국 총리를 비판하는 구호를 외쳤다. 시위대는 ‘(난민) 보트 중단’, ‘본국 송환’ 등 불법 이민자를 거부하는 구호가 적힌 팻말과 깃발을 들고 “우리나라와 자유로운 발언을 되찾고 싶다”며 “불법 이민을 막아야 한다”고 주장했다.



일부 참가자는 미국과 이스라엘 국기를 들었고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 모자를 쓰기도 했다. 이날 집회에는 영국 극우 정당을 공개 지지해 온 머스크 CEO가 화상 연결을 통해 “나는 영국에 반드시 정부 교체가 필요하다고 생각한다. 다음 선거가 언제든 간에 그 시간을 더 기다릴 수 없다”고 연설했다.



프랑스와 독일, 덴마크의 극우 정치인들도 참석해 연대를 강조했다. 프랑스 극우 정치인 에리크 제무르 르콩케트 당 대표는 연단에 올라 “우리 민족의 자유가 위험에 처해 있다”며 “여러분과 우리는 과거 식민지였던 국가들에 의해 식민지화되고 있다”고 말했다.



이날 일부 시위대와 경찰 사이에 충돌이 벌어지면서 시위대 최소 25명이 체포되고, 경찰 26명이 다쳤다고 런던경찰청이 밝혔다.



극우 시위대에 맞서 런던 도심 러셀 광장 근처에서는 인종차별과 파시즘을 반대하는 시위도 열렸다. 이 시위에 참가한 약 5000명은 ‘극우에 맞서는 여성들’, ‘토미 로빈슨 반대’, ‘난민 환영’ 등 구호를 적은 팻말을 들었다.

지난 10일(현지시간) 긴축에 반대한 시위대가 프랑스 파리의 거리에 불을 질러 놓았다. AFP연합뉴스

사상 최대 규모의 망명 신청을 처리하려는 스타머 행정부의 정책으로 인해 반이민 정서가 영국의 주요 정치 쟁점으로 부상했다고 로이터 통신은 분석했다. 로이터에 따르면 올해 들어 현재까지 소형 보트를 타고 영국해협을 넘어온 불법 이민자는 2만8000명에 달한다.



재정 위기를 겪고 있는 프랑스에서도 혼란이 이어지고 있다. 세바스티앵 르코르뉘 신임 총리는 야당과 여론의 반발로 재정 긴축 정책 일환인 공휴일 폐지안을 철회하겠다고 이날 밝혔다. 다만 르코르뉘 총리는 정부의 효율성을 높이기 위해 기관 통합이나 폐쇄를 포함한 국가 조직 개편에 나설 가능성을 거론했다.



전임 프랑수아 바이루 총리는 지난 7월 공공 부채 감축을 목표로 국방 예산을 제외한 내년도 정부 지출 동결, 공휴일 이틀 폐지안 등을 제안했다가 야권의 반발로 의회 불신임을 받아 물러났다. 긴축에 반대해 지난 10일 전국적으로 550건, 17만5000명이 반정부 집회가 열렸다.



이에 국제 신용평가사 피치는 이날 프랑스의 국가 신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 강등했다. 피치는 이날 프랑스의 신용등급 조정에 관해 “정부의 신임 투표 패배는 국내 정치 분열과 양극화 심화를 나타낸다”며 “긴급 조치가 취해지지 않으면 2027년까지 부채가 국내총생산(GDP)의 121%로 더욱 증가할 수 있다”고 경고했다.

