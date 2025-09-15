검찰, 헌법 기관인가 법률 기관인가… 개혁 출발선부터 위헌 논란 [심층기획-국민을 위한 형사·사법개혁으로]

‘체포·구속·압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다. …’.(헌법 제12조 3항) ‘검찰총장·합동참모의장·각군참모총장·국립대학교총장·대사 기타 법률이 정한 공무원과 국영기업체 관리자의 임명’.(헌법 제89조 16호)

서울 서초구 대검찰청. 연합뉴스

이재명정부 첫 정부조직 개편안이 공개된 뒤 이 두 헌법 조항을 근거로 위헌을 주장하는 목소리가 높아지고 있다. 법 개정만으로 1948년 대한민국 정부 수립 이래 지속돼온 검찰청을 폐지하고 각각 기소와 수사를 담당할 공소청과 중대범죄수사청(중수청)을 신설하는 건 헌법에 위배된다는 것이다.

각론으로 들어가면 논란은 한층 심화한다. 단순히 기관 명칭을 바꾸는 문제가 아니라 수사·기소 분리 자체가 위헌이라는 지적이 인다. 정부와 여당은 이 같은 논란에 선을 긋는 한편, 정부조직법 개정안의 ‘추석 전 국회 통과’를 목표로 속도전을 펴고 있다.

◆공소청 수장을 ‘검찰총장’으로?

14일 법조계에 따르면 정부조직 개편안을 둘러싼 위헌 논란의 핵심은 ‘검찰총장’이 명시된 헌법 89조 16의 해석이다. 검찰총장이라는 직책이 헌법에 담겨 있는 것을 두고 검찰청이 헌법상 기관에 해당하는지, 법 개정만으로 이름과 기능을 바꿀 수 있는 법률상 기관인지 의견이 갈리는 것이다.

한국헌법학회장을 지낸 문재완 한국외국어대 법학전문대학원 교수는 통화에서 “검사와 검찰총장이라는 직책이 헌법에 등장하는 건 검사와 검찰총장으로 구성된 검찰제도가 존재함을 전제로 한다”며 “새로운 조직을 구성해서 조직의 장을 대통령이 마음대로 임명하는 건 헌법 취지에 맞지 않다”고 말했다.

헌법학자인 장영수 고려대 법전원 명예교수는 “헌법에 명시된 기관과 그렇지 않은 기관은 다르다”며 김대중정부 때 법률상 기관으로 도입된 국가인권위원회가 헌법에 의해 설치된 국가기관에 한정되는 권한쟁의심판의 당사자가 아니라고 한 헌법재판소 결정을 거론했다. 장 명예교수는 “개헌 없이 법 개정으로만 (검찰청 폐지를) 하려는 건 위헌”이라고 강조했다.

앞서 여권에서 발의된 공소청 설치법안에서 공소청의 장(長)인 공소청장을 헌법에 등장하는 검찰총장으로 ‘간주한다’는 내용이 담긴 점도 논란이 됐다. 퇴직 검사들의 모임인 검찰동우회는 8일 입장문에서 “헌법이 인정한 기관의 명칭을 법률로 변경하는 것은 헌법 정신을 거스르는 일이며, 법체계의 위계질서를 무너뜨리는 행위”라고 역설했다. 이번 논란 과정에서 정부가 1989년 합동참모본부를 국방참모본부로, 합동참모의장을 국방참모의장으로 각각 변경하는 취지의 국군조직법 개정안을 발의했다가 위헌 소지가 있다는 지적에 따라 철회한 일이 재조명되기도 했다.

반면 형법학자인 하태훈 고려대 법전원 명예교수는 “검찰총장은 법률상 행정기관의 장이지, 헌법 기관은 아니다”라고 일축했다. 하 명예교수는 “한 예로 감사원장은 헌법에 임기와 조직, 권한 등이 명시돼 있는데 검찰총장은 그렇지 않고, 검찰청이란 단어도 헌법에 등장하지 않는다”고 덧붙였다.

정성호 법무부 장관은 10일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 정부조직 개편안이 위헌이라고 비판하는 야당 의원에게 “검찰청이 헌법 기관은 아닌 것으로 생각한다”고 답했다. 문형배 전 헌법재판소장 권한대행도 최근 특별강연에서 “(법 개정만으로 검찰청을 폐지하는 게) 위헌 문제는 아니라고 본다”고 했다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 고위당정협의회 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

◆“관련 법률만 130여개 손봐야”

‘악마는 디테일에 있다’는 말처럼, 정부조직법 개정안이 국회를 통과하더라도 후속으로 손봐야할 관련 법률·시행령·규칙 등이 산적해 있어 진통이 이어질 전망이다. 검사란 단어가 등장하는 법 조항만 100개가 넘는다. 대부분 검사가 수사권과 기소권을 모두 갖고 있다고 전제한 문구들이다. 정부조직법 개정안이 시행되기 전 1년의 유예기간 동안 검찰 개혁의 세부 방안을 놓고 갑론을박이 예상된다.

한 정부 관계자는 “정부조직법 개정안이 통과되면 시행 전까지 그에 맞춰 형사소송법뿐만 아니라 민법 등 관련 법률만 130여개를 손 봐야 한다”며 “대통령령 등 시행령과 시행규칙까지 포함하면 다 셀 수 없을 정도로 개정할 사안이 많다”고 설명했다.

특히 체포나 구속, 압수수색 등 강제수사 단계에서의 영장청구권을 검사의 권한으로 규정하고 있는 헌법 12조 3항을 두고 관련 법과 하위 규정 개정 과정에서 위헌 논란이 불가피해 보인다. 국회 법제사법위원장과 사법개혁특별위원장을 지낸 이상민 전 의원은 “헌법에 있는 검사의 강제수사권을 법률로 배제하는 건 위헌”이라며 “형사사법체계의 근간이 뒤죽박죽이 되고, 혼란에 빠질 것”이라고 우려했다.

일부의 주장이지만 학계에서는 검사의 영장청구권을 그대로 둔 상태에서 수사·기소 분리가 가능하다는 의견도 나온다. 개헌까지 할 필요 없이 영장청구권은 기소 여부를 판단할 공소청 검사가 그대로 행사하도록 하되, 보완수사권을 포함한 직·간접적 수사 권한을 전혀 보유할 수 없도록 설계하면 된다는 것이다. 다만 이 경우에도 검사의 보완수사권을 완전히 없애면 법원이 구속영장을 발부해도 최대 20일(경찰 단계 10일, 검찰 단계 10일)의 구속기간을 그대로 둬야 할지, 보완수사 없이 구속기소할 수 있을지 등이 또 다른 논쟁거리가 될 것으로 보인다.

임지봉 서강대 법전원 교수는 “일단 정부조직법으로 큰 가닥을 잡고, 검사란 말이 나오는 관련 법에서 그 권한을 기소 여부만 판단하는 (공소청) 검사에게 남기는 게 합당하냐를 논의해서 법을 차차 다 바꿔나가야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지