BTS 슈가, ‘해금’으로 1억뷰 또 찍었다…‘Agust D’·‘대취타’ 이어 3번째

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가가 솔로 앨범 타이틀곡으로 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.

14일 빅히트 뮤직에 따르면 슈가가 2023년 4월 ‘어거스트 디(Agust D)’라는 이름으로 발매한 솔로 앨범 ‘디-데이(D-Day)’의 타이틀곡 ‘해금’ 뮤직비디오가 이날 오전 5시7분쯤 하이브 레이블즈 유튜브에서 조회 수 1억회를 넘어섰다.

이로써 슈가는 어거스트 디로 발표한 믹스테이프의 타이틀곡 ‘어거스트 디(Agust D)’와 ‘D-2’의 타이틀곡 ‘대취타’에 이어 3개의 1억회 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

‘해금’은 국악기 해금의 소리를 활용한 힙합 장르의 곡이다.

국악기 ‘해금(奚琴)’과 ‘금지된 것을 푼다’라는 ‘해금(解禁)’의 중의적 표현을 통해 ‘자유’라는 화두를 던진다.

뮤직비디오는 누아르 영화 같은 분위기와 짜임새 있는 스토리, 긴장감 넘치는 요소들이 돋보인다.

영상 속 캐릭터 ‘비잉(Being)’과 ‘엑스터(Exister)’의 대결과 극적 반전은 강렬한 인상을 남긴다.

한편 ‘디-데이(D-Day)’는 ‘어거스트 디’와 ‘D-2’에 이은 어거스트 디 트릴로지(3부작 시리즈)의 마지막 앨범이다.

슈가는 ‘해방’을 주제로 한 이 음반의 전곡 작사, 작곡은 물론이고 프로듀싱을 맡았다.

더불어 해당 앨범은 발매 당시 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’(2023년 5월 6일 자) 2위로 진입한 바 있다.

