한은 "20년 뒤 지방 15곳서 경제인구 소멸…거점도시 육성해야"

수도권 쏠림 현상이 지금처럼 이어질 경우, 20년 뒤에는 경제활동인구가 1만 명에도 못 미치는 시군구가 전국에 15곳이나 생길 것이라는 경고가 나왔다. 청년층의 대도시 유출을 막고, 장년층의 중소도시 유입을 촉진하기 위해 '지역 거점도시' 육성이 필요하다는 제언이다.

한국은행은 14일 'BOK경제연구' 시리즈로 발간한 '인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향 분석' 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 보고서는 이철희 서울대 경제학부 교수와 정종우 한은 인구노동연구실 부연구위원이 공동 작성했다.

그동안은 전국 단위 또는 수도권과 비수도권을 구분해 노동시장 변화를 분석해왔지만, 이번 보고서는 2022년부터 2042년까지 시군구 단위의 경제활동인구 변화를 구체적으로 전망한 것이 특징이다.

연령별 인구이동과 사망·출산의 변화를 고려한 결과 장차 시군구 간 경제활동인구 격차가 빠르게 확대될 것으로 예상됐다. 예컨대 현재 존재하지 않는 경제활동인구 1만명 미만 시군구는 2042년에는 15곳으로 늘어날 것으로 예상했다. 현재 우리나라 전체 시군구는 모두 229곳이다.

반면, 경제활동 인구가 30만명이 넘는 시군구는 현재 18개지만, 2042년이 되면 21개로 오히려 늘어날 것으로 예측됐다. 결국 개별 지자체별로 경제활동 인구의 양극화 현상이 일어난다는 설명이다.

세대별로는 청년층의 인구 이동은 주로 중소 도시에서 대도시로 이동하는 경향을 보였다. 혹은 인구가 감소하는 도시에서 증가하는 도시로 이동하는 모습이 확인됐다. 반대로 장년층은 대도시에서 중소도시로 이동하는 경향이 뚜렷하게 관찰됐다.

이러한 연구 결과를 토대로 연구진은 청소년층의 대도시 집중 현상을 완화하고, 장년층의 중소도시 유입을 유도하는 것이 향후 지역 간 노동력 불균형을 줄이는 데 효과적이라는 결론을 내렸다.

구체적으로 수준 높은 교육·문화 인프라와 양질의 일자리가 갖춰진 지역거점도시를 육성해 청년층이 기회를 찾을 여건을 마련해야 한다고 봤다. 아울러 장년층을 위해서는 산업 육성과 복지·의료 서비스 강화 등을 통해 대도시에서 중소도시로의 이동을 장려해야 한다고 제언했다.

정 부연구위원은 "지역 거점을 육성하면 청년층이 서울이나 수도권으로의 이동을 어느정도 완화시킬 수 있고 지역 거점 도시로 퍼지게 되면 노동시장에서 발생하는 수급 불균등도 낮아질 수 있다"고 말했다.

