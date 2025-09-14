SPC 외식 브랜드, ‘2025 다이닝 페어’…최대 30% 할인 혜택

SPC그룹이 가을 시즌을 맞아 28일까지 ‘2025 다이닝 페어’ 를 진행한다고 14일 밝혔다. SPC그룹 제공

‘2025 다이닝 페어’는 이탈리안 캐주얼 레스토랑 라그릴리아, 정통 나폴리 피자와 이탈리안 퀴진 전문점 베라(VERA), 영국풍 자연주의 다이닝 퀸즈파크 등 SPC가 운영하는 대표 외식 브랜드들이 세트 메뉴를 최대 30% 할인가로 선보이고 무료 증정 혜택을 제공하는 프로모션이다.

해피포인트 애플리케이션(앱)에서 쿠폰을 발급받아 현장에서 제시하면 혜택을 제공받을 수 있다. 네이버 또는 캐치테이블 등을 통한 온라인 사전 예약도 가능하다. 자세한 내용은 해피포인트 앱을 통해 확인 가능하다. 행사 기간 중 매장에서는 11월말까지 재방문 시 사용 가능한 혜택 쿠폰도 제공한다.

SPC 외식 브랜드 관계자는 “무더위가 한풀 꺾이고 본격적인 가을이 시작되는 시기에 가족, 연인, 친구와 함께 합리적인 가격으로 특별한 다이닝 경험을 즐겨보시기 바란다”고 말했다.

