선선해지는 날씨…유통업계, 가을 고객 위한 다채로운 행사 열려

선선해지는 날씨에 가을 운동을 준비하고 있는 고객들을 위한 특별한 스포츠웨어 팝업스토어가 열린다.

신세계백화점 제공

14일 유통업계에 따르면 신세계백화점은 강남점 7층에서 오는 18일까지 스포츠웨어 '본투윈(BORNTOWIN)' 팝업을 연다.

본투윈은 단순한 운동복을 넘어 체육관 안과 밖에서 활용할 수 있는 운동복, 레깅스, 백팩 등을 선보인다.

이번 팝업에서는 본투윈 가을·겨울 컬렉션의 신상품도 공개한다. 또한 신세계백화점과 협업한 한정판 제품도 단독으로 만나볼 수 있다.

대표 상품으로는 △B1 헬스 백팩(16만9000원~21만9000원) △85 럭비 저지 티셔츠(8만9000원) △신세계 익스클루시브 티셔츠(5만9000원) △신세계 버뮤다팬츠(8만9000원) 등이 있다.

이번 팝업을 찾는 고객들을 위한 풍성한 혜택도 제공한다.

먼저 가을·겨울 컬렉션 신상품에 대해서는 10% 할인을 받을 수 있고, 나머지 품목에 대해선 최대 20% 할인 행사를 진행한다.

또한 10만 원 이상 구매할 경우 본투윈 리유저블백을 증정한다.

20만 원 이상 구매한 고객에게는 본투윈 백팩 미니 키링, 30만 원 이상 구매한 고객은 본투윈 볼캡을 받을 수 있다.

현대백화점은 이날까지 압구정본점·무역센터점 등 백화점 전 점포에서 다양한 행사를 진행한다.

먼저 더현대 서울은 해당 기간 4층 리바트 매장에서는 리바트의 연중 최대 할인 행사인 '리듬페스타'를 진행한다.

소파, 침대, 식탁 등 리바트의 대표 상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매한다.

더마제스 3인 소파 아이보리(180만3000원), 레티 4인 식탁(92만3100원), 에스테틱 Q 프레임(98만2000원)등이 대표적이다.

판교점은 동일 기간 지하 1층 대행사장에서 리빙·키친 제품을 할인해 판매하는 '올 가을 황금빛 우리집' 할인 행사를 진행한다.

글로벌 주방 용품 브랜드 '휘슬러', 독일의 프리미엄 테이블웨어 브랜드 '빌레로이앤보흐' 등 총 12개의 브랜드가 참여하는 이번 행사는 식기 및 주방 용품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매한다.

대표 상품으로는 휘슬러의 이다 S 스튜팟 24cm(68만7000원), 빌레로이앤보흐의 보스톤 와인 고블렛 132 화이트 4P(7만4000원) 등이다.

신촌점은 해당 기간 본관 지하 2층 대행사장에서 프리미엄 아웃도어 브랜드 '스노우피크' 할인 행사를 진행한다.

바람막이, 티셔츠, 모자 등 의류 제품을 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매하며, 10만원 이상 구매 시 보조배터리를 무료로 증정한다.

대표 상품으로는 캠픽 후드 미들 구스다운 자켓(19만9000원), 랜드 포켓 후드 티셔츠(8만7200원) 등이다.

홈플러스가 오는 17일까지 ‘홈플 히트상품 위크’를 개최하고, 간판 제품인 ‘보먹돼’와 ‘당당 두마리옛날통닭’을 비롯해 PB(자사 브랜드) ‘심플러스’ 등 오직 홈플러스에서만 만나볼 수 있는 단독 상품을 할인가로 제공한다.

먼저 마이홈플러스 멤버특가로 캐나다산 ‘보먹돼 삼겹살·목심(100g·조기품절 가능·1인 1kg 한정·온라인 제외)’은 50% 할인, ‘당당 두마리옛날통닭(팩)’은 4000원 할인한다.

17일까지 멤버십 대상으로 ‘생생 양념육 6종·치킨카츠(중량 및 원산지 별도 표기)’는 최대 40% 할인하고, ‘휘라 노르웨이 생연어 구이용·횟감용(100g)’은 50% 할인한다.

홈플러스의 PB 브랜드 ‘심플러스’ 제품도 다양하게 선보인다.

동기간 △심플러스 1A우유 900ml·2.3L(조기품절 가능·오리지널) △심플러스 카놀라유(1L) △심플러스 엑스트라버진 올리브유(1L)를 할인가에 선보이고, △심플러스 이춘삼 짜장라면(128g*4) △심플러스 이해봉 짬뽕라면(114g*4) △심플러스 이진국 소고기 라면(115g*4)도 합리적 가격에 내놓는다.

‘심플러스 음료 7종(중량 별도 표기·행사상품에 한함)’은 각 1000원에, ‘심플러스 캠핑용품 전 품목(교차구매 가능)’은 2개 이상 구매 시 20% 할인한 다양한 가격대로 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지