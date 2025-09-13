"음식이 쓰레기 같아" "변기 옆 숙식"…참혹했던 美구금 증언

"음식이 쓰레기 같았습니다."

미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 일하다 이민 당국에 체포됐던 지모(41)씨는 구금 시설에서 제공된 식사에 대해 이같이 말했다.

미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 12일 오후 인천국제공항을 통해 귀국해 차량으로 이동하고 있다. 공동취재사진

12일 연합뉴스에 따르면 대한항공 전세기 KE9036편을 타고 고국 땅을 밟은 330명(한국인 316명·외국인 14명) 중 인터뷰에 응한 근로자들은 입을 모아 열악했던 구금시설의 상황을 증언했다.

LG에너지솔루션 엔지니어인 조모(44)씨는 "인권 보장이 안 됐다"며 "2인 1실을 쓰는데 숙식하는 곳에 변기가 같이 있어 생리 현상 해결이 힘들었다"고 말했다.

구금된 뒤에는 7일간 일반 수감자와 같은 대우를 받았다. 호송 버스에 내린 뒤로는 수갑은 풀어줬고 '죄수복'을 입고 생활했다.

다만 초반에 강압적이던 이민세관단속국(ICE) 요원들의 태도는 점차 변했다고 한다.

조씨는 "처음에는 되게 강압적이고 저희를 범죄자 취급하는 태도였는데, 시간이 갈수록 이런 식으로 대하면 안 되겠구나 싶었는지 태도가 달라졌다"고 말했다.

현대차 계열사 직원인 이모(49)씨도 "침대, 샤워시설 등이 너무 열악해 생활이 힘들었다"며 "매끼 식사를 다 하지 못할 정도로 음식이 엉망이었다"고 증언했다.

LG CNS 협력업체 직원인 김모(33)씨는 "추웠다. 온도를 올려달라고 했는데도 일부러 떨어뜨리는 건지 싶은 정도였다"며 "이제 미국에 못 갈 것 같다"고 말했다.

구금시설은 동마다 100명이 있었고, 방은 50개였다고 한다.

단속 당시 상황에 대한 증언도 이어졌다.

한 협력사 소속 안전관리자는 "(쇠사슬에 묶여 끌려갈 때 기분이) 너무 안 좋았다"고 말했다.

그러면서 "체포 과정에서 사람들이 공포스러웠다고 하더라. 막 총구를 들이밀고 그랬다더라"고 했다.

한 남성 직원은 "언제 나갈지를 계속 몰라 그게 제일 힘들었다"며 "안에 있는 동안 생활은 최악이었다"고 돌아봤다.

미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 LG 엔솔 한국인 근로자들이 12일 인천국제공항 P2 장기주차장에서 가족들과 상봉하고 있다. 공동취재사진

또 현지 영사관이 직원들을 위해 노력을 기울였고 '나갈 수 있다'는 정보를 줬다면서 "(석방이 갑자기 미뤄졌을 때) 아침까지 정보가 없어서 저희도 당황스럽긴 했다"고 말했다.

직원 옆에는 중학교 1학년 아들이 있었다. 아들은 "아빠를 보니까 너무 좋다. 오랜만에 봤다"며 "아빠랑 게임하면서 밤을 새우고 싶다"고 했다.

예기치 못한 미 당국의 조처가 논란이 됐던 가운데, 또 다른 직원은 회사로부터 단속에 대비하라는 안내를 따로 받지는 못했다고 전하기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지