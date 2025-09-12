경찰, ‘혐중’(嫌中) 시위 명동 진입 제한

서울 명동거리. 뉴시스

경찰이 서울 명동 주한 중국대사관 인근에서 열려 온 '혐중 시위'의 명동 진입을 금지했다.

앞서 명동 상인들은 잇따른 혐중(嫌中) 시위에 따른 욕설·소음 및 관광객 이탈 피해를 호소하며 경찰에 집회 금지를 요청했다.

12일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 이날 오후 7시 30분 중국대사관 인근에서 집회와 행진을 하겠다고 신고한 '민초결사대' 등에 명동 내로 진입하지 못하도록 제한 통고를 했다.

기존에는 명동 이면도로 내 집회를 허용하되 중국대사관 100ｍ 이내로 들어가는 부분을 최소화하도록 제한했었는데, 이날부터는 진입 자체를 금지하는 것이다.

집회나 행진 과정에서 욕설, 폭행 등으로 외교 사절, 관광객 등과 불필요한 마찰을 유발하는 것을 금지하는 '마찰 유발 행위 금지' 등의 제한 통고도 함께 내렸다.

경찰은 이재명 대통령이 국무회의에서 혐중 시위를 "깽판"이라 비판하며 실효성 있는 대책을 주문한 다음 날인 10일 마찰 유발 행위 금지 제한 통고를 검토 중이라고 밝힌 바 있다.

명동 상권 업체들이 가입해 있는 명동관광특구협의회도 전날 남대문경찰서에 명동 내 시위를 제한해 달라는 공문을 보냈다.

명동 상인들은 “시위 도중 특정 국가 관광객에게 폭언과 공포감을 조성해 대한민국 국격을 떨어뜨리고 있다”고 지적했다.

그러면서 “좁은 도로에 200~500명이 몰려다니며 혐오 발언을 쏟아내는 탓에 안전사고도 우려된다”고 강조했다.

