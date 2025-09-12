"자기야!" 울음 터진 입국장…'美 구금' 330명, 무사히 가족 품으로 [밀착취재]

미국 조지아주 구금시설에 구금됐던 한국인 316명을 포함 330명이 전세기를 타고 한국 땅을 다시 밟았다. 수염도 깎지 못한 거친 얼굴을 하고 비닐봉지와 그물 가방 등에 급히 챙긴 소지품을 손에 든 채였다. 가족들이 기다리던 주차장에 들어서자 박수가 쏟아졌고 이들은 서로를 끌어안고 안도의 눈물을 흘렸다.

미국 이민 당국에 체포·구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 12일 인천국제공항을 통해 귀국해 가족들과 인사를 나누고 있다. 공동취재사진

인천국제공항 제2터미널 주차장에는 12일 오전부터 조지아주 남부 포크스턴에 위치한 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 석방된 근로자를 기다리는 가족들이 모여들었다. 이들은 걱정과 안도감이 함께 섞인 복잡한 표정을 하고 있었다. 한 중년 여성은 활주로를 하염없이 바라봤고, 백발이 성성한 노부부는 비행기를 보며 ‘아이고’라며 짧은 탄식을 뱉었다.

지난 4일(현지시간) ICE와 국토안보수사국(HSI) 등은 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 단속 활동을 벌이며 내외국인 300여명을 체포해 포크스턴 ICE 센터에 구금했다.

아들에게서 수갑과 포승줄을 찬 사진을 받았다는 중년 여성 A씨는 지난 일주일이 “생지옥이었다”고 말했다. A씨는 “금요일(지난 5일) 자정에 ‘불법 이민자 단속을 하는 것 같다’는 연락을 받았다”며 “이후로 연락은 없었고 언론을 통해서만 상황을 알 수 있어 트럼프(도널드 트럼프 미국 대통령) 입만 바라보는 일주일이었다”고 말했다. A씨 아들은 미국으로 출국한 뒤 하루 만에 붙잡혔다고 한다.

미국 이민세관단속국 ICE(U.S. Immigration and Customs Enforcement)가 조지아주 내 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장의 한국인 직원 300여 명을 기습 단속·구금하는 영상을 공개했다. ICE 홈페이지 캡처

구금자 중 최고령자의 아내라는 전모(67)씨는 “전날(11일) 자정에 전화가 와서 처음 통화하는데 먼저 ‘괜찮냐’고 묻더라”며 “관절약을 못 먹어 불편하다고 했지만 목소리가 괜찮은 것 같아 안도했다”고 설명했다. 매일 오전 7시 30분쯤 남편과 통화하는데, 연락을 받지 못해 문제가 생겼다고 인식했다고 한다. 일주일 사이 3㎏이나 빠졌다는 전씨는 “걱정되고 떨리는 마음은 이루 말할 수가 없다”고 말했다.

주차장 한편에서 장난을 치던 초등생 딸, 시부모님과 함께 온 김모(45)씨는 “칠순이 넘은 시부모님과 쇠사슬에 묶인 사람들을 보고 눈물을 흘렸다”면서 “강력 범죄를 저지른 것도 아닌데 그런 식으로 대우받아 인종차별을 받은 기분이 들었다”고 토로했다. 김씨 남편은 정보기술(IT) 기술자로서 교육을 위해 단기 상용 비자(B1)를 발급받아 출장을 떠난 중에 구금됐다. 김씨는 “앞으로 출장을 간다고 하면 선뜻 보낼 수 없을 것 같다”며 “공장 건설이 아직 남아 기술 지원도 필요할 텐데 비자 문제가 해결되지 않는 이상 출장을 어떻게 가겠나”라고 반문했다. 김씨는 모든 연락이 두절된 상태에서 남편의 전화를 받기 위해 영치금을 보냈지만 통화는 할 수 없었다. 현재 공장 건설이 98%가량 진행된 상태에서 생산라인 세팅을 위해 우리나라에서 파견된 전문기술 인력도 이번에 상당수 구금됐다.

미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 12일 인천국제공항 제2여객터미널 입국장을 나서고 있다. 공동취재사진

미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 12일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 주차장에서 가족과 만나고 있다. 공동취재사진

오후 3시30분쯤 이들을 태운 비행기가 착륙했다는 소식이 언론을 통해 전해지면서 주차장에서 기다리던 이들은 휴대전화를 들고 걱정스러운 눈으로 생중계 영상을 확인했다. 입국자들이 5∼6명씩 나눠 주차장 엘리베이터에서 내리자 박수가 터져 나왔고, 한 중년 여성은 “자기야!”라며 남편의 이름을 부르며 달려갔다. 또 다른 여성은 눈물을 훔치면서 분주하게 아들의 안위를 눈으로 확인했다. 신발도 없이 실내용 슬리퍼를 신거나 항공사가 제공한 파우치가 소지품의 전부인 사람도 여럿 있었다.

하청업체 직원이라고 밝힌 김모(50)씨는 “무장한 인원 50∼60명이 (건설 현장에) 들이닥쳤다”면서 “수백명이 오전 9시 30분쯤부터 밥도 먹지 못한 상태로 새벽까지 공장 안에서 대기하다 구금시설로 이송됐다”고 체포 당시 상황을 설명했다. 구금소 내부에는 2층 침대가 있었고, 100명가량이 한 방을 사용했는데 물이 부족한 상황이었다고 전했다. 다른 협력업체 소속 직원 전상혁(56)씨도 “화장실이 공개된 형태였고, 공동으로 씻어야 하는 상황에 힘들었다”고 말했다. 다른 근로자들 역시 300여명의 구금자가 각각 70여명씩 나눠져 한 공간에 수용됐다가 2인1실로 옮겨졌다고 했다. 초반에 강압적이었던 ICE 요원의 태도가 점차 변했다는 증언도 나왔다.

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금됐다가 석방된 한국인 노동자들이 12일 인천국제공항을 통해 귀국해 가족들과 인사를 나누고 있다. 공동취재사진

LG에너지솔루션은 본사와 설비 협력사 소속 여부에 불문하고 귀국 직후부터 추석 연휴 종료일까지 유급휴가를 제공하고 귀국 후 4주 안에 건강검진과 추후 심리상담을 지원한다는 방침이다. LG에너지솔루션은 HL-GA 공장을 포함해 공장 4곳을 미국 현지에 건설 중이다. HL-GA 공장 건설은 현재 전면 중단됐으나 나머지 3개 공장은 일부 출장 인원을 제외하고는 건설 작업을 진행하고 있다. 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장은 건설 지연과 관련해 “(정상화가 언제 가능할지) 준비를 하고 말씀드려야 할 것 같다”면서도 “기존에 보도된 정도로 심한 문제는 아니고 저희가 관리할 수 있을 정도라고 보고 있다”고 말했다.

정부는 미국 비자 발급 문제를 해결하기 위한 새로운 시스템 도입에 나섰다. 미국 정부가 대미 투자 확대를 요구하면서도 취업비자는 제한적으로 발급하던 상황에서 이번 사건을 계기로 정부가 나서서 재발 방지 대책을 세워야 한다는 지적이 커졌다.

