커피 한 잔에 팁 빼고도 만원… ‘관세 여파‘에 미국인들 ‘아침 루틴’도 흔들

미국 커피값이 28년 만에 최고치를 기록했다. 미국의 ‘브라질 관세 폭탄’과 기후 변화로 인한 공급난의 여파다. 이에 따라 현지 소비자들 일상도 적잖은 영향을 받게 되면서 커피숍에 들러 ‘모닝 커피 한 잔’을 사는 일도 더 이상 당연하지 않은 선택이 됐다.

미 노동부 노동통계국(BLS)이 11일(현지시간) 발표한 지난달 소비자물가지수(CPI)에 따르면 커피 가격은 전년 동월 대비 21% 올랐다. 이는 1997년 이후 가장 가파른 상승세라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 전했다.

사진=로이터연합뉴스

가격 급등의 배경에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對)브라질 관세 조치가 있다. 트럼프 대통령은 지난 7월부터 ‘열대의 트럼프’ 자이르 보우소나루 전 대통령의 재판을 빌미로 브라질산 커피에 50%의 고율 관세를 적용했다. 미국은 대부분의 커피를 수입에 의존하는 데다가, 커피 수입량의 약 3분의 1은 브라질로부터 수입하는 까닭에 고급 아라비카 원두 가격은 급등했고 수입량도 급감했다.

여기에 기후 변화도 커피 가격 상승을 부추겼다. 커피의 주산지인 브라질과 베트남 날씨가 점점 더 불규칙해지면서 작황에 영향을 준 것이다. 브라질은 아라비카 시장을, 베트남은 인스턴트 커피용 저가 로부스타 시장을 각각 지배하고 있어 두 나라의 흉작은 전 세계 공급을 크게 위축시켰다.

미국인들은 이에 따라 커피 소비 방식 조정에 나섰다. 미국의 커뮤니티 사이트 레딧에는 최근 “커피숍은 이제 사치”라는 글이 다수 올라왔다. 한 이용자는 “예전엔 일주일에 몇 번씩 카페를 갔지만, 요즘은 거의 모든 커피를 집에서 내려 마신다”며 “12온스(약 355ml, 한국 캔맥주 크기) 라떼 한 잔이 팁을 제외하더라도 8달러(약 1만1000원)가 넘는다니 믿기 어렵다”고 적었다.

식료품 업계는 트럼프 행정부에 커피 등 필수 수입 식재료에 대한 관세 완화를 촉구하고 있으며, 백악관도 커피 등 일부 품목에 대한 관세 인하 가능성을 검토 중인 것으로 알려졌다.

