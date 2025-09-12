훈련 중 폭발한 모의탄, 오작동 문제 최근까지도 지적

지난 10일 경기 파주시 소재 육군 포병부대에서 터진 폭발효과묘사탄(모의탄)이 예전에도 오작동 문제가 있었다는 주장이 나왔다.

국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원은 12일 페이스북을 통해 “이번 사고에서 폭발한 모의탄은 탄의 고유 식별수단인 로트 번호가 004로 끝나는 탄”이라며 “004 모의탄 납품 이전인 2015년 상반기 납품된 약 30만 발 중 일부가 최근까지도 문제를 일으켰다”고 밝혔다.

자주포 포신에 부착하는 폭발효과묘사탄. 유용원 의원실 제공

유 의원은 “올해 강원 철원 소재 모 사단의 혹한기 훈련 등에서 모의탄 오작동이 있었다. 그 수는 150여 발”이라고 덧붙였다.

육군은 전날 브리핑에서 “2021년부터 2023년까지 매년 한 차례씩 불발탄 처리절차 등의 원인으로 오작동 사례가 있었다”고 발표한 바 있다.

유 의원에 따르면 국방기술품질원과 모의탄 생산업체 등은 사고 발생 불과 1주일 전인 이달 초 모의탄에 대한 저항 측정 등을 진행했다. 그러나 탄 자체 결함은 없다는 취지의 결론이 보고됐다.

유 의원은 “이번 사고의 정확한 원인은 아직 조사 중”이라며 “현 단계에서 성급한 단정은 어렵지만 아쉬운 점은 수년간 오작동이 반복적으로 발생했음에도 불구하고 군의 대응이 다소 안일했던 것은 아닌가 하는 점”이라고 지적했다.

앞서 지난 10일 육군 1군단 예하 K9포병부대에서 폭발 사고가 발생했다.

이번 사고로 상사·중사 등 2명은 허벅지와 팔에 화상인 중상을 입어 국군수도병원에서 치료를 받고 있고, 나머지 8명의 부사관·병사들도 화상 치료 중이다.

부대원들이 불발된 폭발효과묘사탄의 화약을 제거하는 과정에서 발생했다. 내부에 장착된 24발의 뇌관이 전기식 점화로 1발씩 작동되는 방식의 모의탄이 알 수 없는 이유로 작동하지 않았고, 훈련에 참여한 장병들이 후속 조치를 하던 중 갑작스럽게 폭발이 일어난 것으로 알려졌다.

