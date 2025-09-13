“헌신 잊지않겠다”… 李대통령, 갯벌 고립된 노인 구하다 순직 해경 추모

이재명 대통령은 12일 갯벌에 고립된 노인을 구조하다가 숨진 해양경찰관 고(故) 이재석 경사에 대해 “숭고한 정신과 희생을 결코 잊지 않겠다”고 추모했다.

12일 인천 시내 한 장례식장에 마련된 故이재석 경사의 빈소에 강훈식 대통령 비서실장이 안치한 훈장 추서판이 놓여져 있다. 인천=뉴스1

이 대통령은 이날 오후 인천 동구에 마련된 고인의 빈소를 찾아 조문한 강훈식 비설실장이 대독한 조전을 통해 이같이 언급했다.

이 대통령은 고인은 오직 생명을 지키겠다는 사명감으로 칠흑 같은 어둠 속 물이 차는 갯벌 한 가운데로 망설임 없이 뛰어들었다"며 “생명을 구하기 위해 마지막 순간까지 헌신한 이재석 경사의 순직 소식에 깊은 슬픔과 애도를 표한다”고 말했다.

강훈식 대통령 비서실장이 12일 인천 시내 한 장례식장에 마련된 故이재석 경사의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 인천=뉴스1

또 “제복을 입은 영웅들의 헌신 위에 우리 사회의 안전이 굳건히 지켜질 수 있다는 사실을 영원히 가슴에 깊이 새기겠다”며 “자랑스러운 아들이자 든든한 동료를 떠나보낸 유가족과 경찰 여러분께 진심 어린 위로의 말씀을 전하며 다시 한 번 고인의 안식과 영면을 기원한다”고 밝혔다.

고인의 모친은 강 비서실장 조문 도중 “다 무슨 소용이 있나. 우리 아이가 혼자가서 구하느라…”라며 “구명조끼를 줬으면 살 수 있지 않았나. 너무 억울하다”고 흐느꼈다.

다른 유족도 고인의 순직 과정에 대한 진상을 밝혀달라고 요청했다. 강 실장은 “오늘 진상규명단이 설치됐는데, 끝까지 사실을 밝히기 위해 노력하겠다”며 “외부 자문단을 통해서도 진상을 확인하도록 하겠다. 경찰청장에게도 한 점의 의혹도 없는 조사를 지시했다”고 말했다. 고인에게는 대한민국 옥조근조훈장이 추서됐으며, 강 실장은 추서 판을 고인의 영정 밑에 안치했다.

강훈식 대통령 비서실장이 12일 인천 시내 한 장례식장에 마련된 故이재석 경사의 빈소를 찾아 조문한 후 유가족을 위로하고 있다. 인천=뉴스1

고인은 전날 오전 3시 30분쯤 영흥면 꽃섬 갯벌에서 어패류를 잡다 밀물에 고립된 중국 국적 70대 남성 A씨를 구조하다 실종됐으며, 이후 오전 9시41분쯤 인근에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 끝내 숨을 거뒀다. 고인은 구조작업 과정에서 A씨에게 자신이 착용했던 부력 조끼를 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다 실종된 것으로 파악됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지