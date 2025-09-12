중국인 구조 중 순직한 故 이재석 해경 경사에 中 온라인에서도 추모 물결

한국 해양경찰관이 인천 옹진군 바다에서 중국인을 구하다가 순직했다는 소식이 중국에도 전해지자 중국 온라인에 상에서도 추모가 이어지고 있다.

12일 중국 최대 포털 바이두와 사회관계망서비스(SNS) 웨이보(중국판 엑스)에서는 한국 해경이 중국 노인을 구조하다가 사망했다는 내용이 실시간 검색어 상위권에 올랐다. 중국 네티즌들은 ‘한국 해경이 중국 노인에게 구명조끼를 내주고 사망했다’, ‘한국의 34세 해경이 중국 노인을 구하고 사망했다’ 등의 해시태그를 통해 젊은 나이에 숨진 해양경찰관 관련 소식을 공유했다.

인천해양경찰서 영흥파출소 소속 고(故) 이재석 경장이 지난 11일 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 70대 갯벌 고립자에게 부력조끼를 벗어주고 있는 모습. 인천해양경찰서 제공

중국 현지 매체들도 국내 보도를 인용해 타국에서 경찰관의 희생으로 목숨을 구한 자국민 소식을 전했다. 하이커신문은 해경이 준 구명조끼를 중국인이 건네받아 착용하는 장면이 담긴 영상과 함께 해당 경찰관이 향년 34세에 불행히 숨졌다고 보도했다.

중국 네티즌들은 관련 기사 댓글이나 게시물을 통해 ‘너무 감동적이다’, ‘한국에 좋은 사람들이 많다’, ‘국적에 관계없이 그는 영웅이다’, ‘영웅이여, 편히 쉬세요’, ‘영웅의 명복을 빌며 유족에게는 애도의 뜻을 전한다’ 등의 댓글을 남기며 추모했다.

지난 11일 인천 동구의 한 장례식장에 마련된 해경 고(故) 이재석 경장 빈소를 찾은 해경 동료들이 조문하고 있다. 연합뉴스

앞서 지난 11일 새벽 인천시 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 이재석 경장이 어패류를 잡다가 밀물에 고립된 중국 국적의 70대 남성을 구조하던 중 사망했다. 이 경장은 자신이 착용한 부력조끼를 이 노인에게 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다가 실종됐다가 숨진 채 발견됐다. 구조된 중국인은 무사한 것으로 전해졌다.

해양경찰청은 이 경장의 계급을 경사로 1계급 특진했다.

