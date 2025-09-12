BYD, 고객 체험 행사 ‘브리즈 커피 로드’ 진행

사진=BYD코리아 제공

BYD코리아가 오는 13일, 14일 양일간 전국 21개 BYD Auto 전시장에서 고객 체험 행사 ‘BYD 브리즈 커피 로드(BYD Breeze Coffee Road)’를 개최한다고 12일 밝혔다.

행사 기간 중 전국 21개 BYD Auto 전시장을 방문한 고객은 맛있는 커피와 케이터링 서비스를 즐길 수 있으며, BYD 아토 3, BYD 씰, BYD 씨라이언 7 등 3종의 BYD 라인업을 직접 경험할 수 있는 시승 기회도 가질 수 있다.

특히 지난 10일 고객 출고가 개시된 도심형 중형 전기 SUV 씨라이언 7 차량에 대한 제품 소개 등 미니 출시 이벤트 세션을 비롯해 이후 직접 주행해볼 수 있는 시승 등 다채로운 세션이 운영된다.

세션 참가 고객들에게는 BYD 전기차 체험 기회에 더해 일상 속에서 BYD 브랜드와 함께 하며 즐길 수 있는 다양한 사은품이 제공된다. 씨라이언 7의 미니 출시 이벤트 참가 고객에게는 테라로사 드립백 세트를, 시승까지 완료한 고객에게는 BYD 머그컵도 함께 증정된다.

또한, 행사 기간 중 아토 3 혹은 씰을 계약하고 9월 내에 출고하는 고객에게는 핸드드립 & 원두 세트를 제공하며, 행사 기간 중 씨라이언 7을 계약하고 9월 내 출고하는 고객은 핸드드립 & 원두세트 또는 씨라이언 7 웰컴 패키지 중 한 가지 증정품을 선택할 수 있다.

BYD Auto 스타필드마켓 일산 전시장(시티몰 콘셉트) 등 일부 전시장에서는 해당 전시장의 특성에 따라 개별 세션이 축소 운영될 수 있다.

BYD코리아 조인철 대표는 “주요 도시 21개 전시장에서 동시에 진행되는 BYD 브리즈 커피 로드 이벤트는 고객 여러분이 편안한 분위기 속에서 BYD 브랜드의 매력을 마음껏 느껴 보실 수 있도록 기획된 행사”라며 “BYD코리아는 고객이 일상에서 더욱 쉽고 편하게 전기차를 경험할 수 있는 다양한 이벤트와 체험 기회를 지속적으로 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

