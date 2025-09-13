국립생물자원관-수목원정원관리원, 자생식물 보존 협약 체결

국립생물자원관과 한국수목원정원관리원이 자생식물 보존을 위해 업무협약을 체결했다.

국가야생생물소재은행 종자동(야생식물종자은행) 입구와 내부 모습(왼쪽부터). 환경부 제공

환경부는 12일 국립생물자원관과 한국수목원정원관리원이 ‘자생식물 다양성 보전과 활용 증대를 위한 업무협약’을 체결한다고 밝혔다. 양 기관은 이번 업무협약을 통해 △자생식물 보전 및 기후 위기 대응을 위한 종자 보존 △자생식물 및 종자 교류와 활용 증대를 위한 상호 협력 △야생식물종자 연구 방법 표준화 및 공동연구 △양 기관 연구 장비·시설·인력 공동 활용 등 다각적 협력을 추진한다. 아울러 종자의 주기적 교환과 기탁 등을 통해 종자의 안전한 분산 보존을 정례화할 예정이다.

국립생물자원관은 2025년 상반기 기준으로 한라장구채 등 멸종위기 야생생물 55종을 포함해 국가생물종목록에 기록된 관속식물(4,660종)의 약 60%에 이르는 2,653종 2만 6,033점의 종자를 전국 각지에서 수집해 보존하고 있다. 또 우리나라 생물산업 활성화와 야생생물소재 활용을 지원하기 위해 식물 종자를 필요로하는 분야에 무상으로 분양하고 있다. 분양을 원하는 기관은 국립생물자원관 국가야생생물소재은행 누리집과 전화 상담을 통해 분양받을 수 있다.

유호 국립생물자원관장은 “기후 위기와 재난에 대비해 자생식물 종자를 안전하게 확보·보존하는 것은 생물다양성 보전의 출발점”이라며, “양 기관의 협력을 통해 필요할 때 신속하게 보급할 수 있는 체계를 강화하겠다”라고 밝혔다.

