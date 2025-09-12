2023년 日 학대 사망 아동 70%가 돌 전에 숨져

2023년 일본에서 18세 미만 아동·청소년 65명이 학대로 숨진 것으로 파악됐다.

12일 일본 어린이가정청 전문위원회 보고서에 따르면 이 가운데 17명이 동반자살로 희생됐고, 나머지 48명의 사망 시 연령은 68.8%(33명)가 0세였다고 요미우리신문 등이 전했다.

전체 학대 사망 아동 수는 전년도에 비해 7명 감소했지만, 동반자살을 제외한 0세아 사망자 비율은 현재 방식으로 통계를 내기 시작한 2008년 이후 최고치이다.

33명 중 절반 가까이인 16명은 태어난지 24시간이 지나지 않아 숨진 이른바 ‘0일사’(０日死)였다. 이들 16명 중 7명은 출생 후 방치된 데 따른 사망이었고, 4명은 질식사였다. 나머지 5명의 사인은 정확히 파악되지 않았다. 이 가운데 의료기관의 관여가 있었던 아이는 단 1명뿐이었다.

그밖에는 1세·3세·4세아가 각 3명, 2세아와 5세아는 각 2명이었다. 동반자살을 제외한 학대 사망 아동의 95.8%가 6세가 되기 전 세상을 떠난 셈이다.

학대 사망 아동 가해자는 ‘친모’가 19명으로 가장 많았다. 다음은 ‘친모와 친부’ 7명, ‘친모와 친모의 교제상대’가 2명이었다.

예기치 못한 임신 등으로 고립된 상황에서 출산해 주변과 상담하지 못한 채 유기로 이어진 경우가 많았다고 한다.

이에 따라 정부는 각지 상담 창구를 확인할 수 있는 사이트를 마련하는 동시에 임신으로 고민 중인 여성에 대해 임신 기간부터 출산 후까지 지속적으로 지원할 수 있는 체계를 정비하기로 했다.

전문가위원회는 “육아에 대한 불안이 학대로 이어지고 있다”며 출산 전후 및 육아기 여성에 대한 정신적 돌봄 중요성을 강조했다. 또 각 지방자치단체의 모자보건 담당 부서가 가정 경제상황을 확인해 지원할 필요가 있다고 지적했다.

