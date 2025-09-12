‘성비위’ 조국혁신당 “조국, 강미정 언제든 만나고 싶다…돌아오고 싶은 당 만들겠다”

조국혁신당은 12일 “조국 비상대책위원장은 강미정 전 대변인이 다시 대변인으로 활동하길 원한다는 입장을 일관되게 갖고 있다”며 “강 전 대변인이 당으로 돌아오겠다는 마음을 가질 수 있도록 진심을 다해 노력하겠다”고 했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 지난 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

조국혁신당은 이날 언론 공지를 통해 “조 위원장은 강 전 대변인이 원하는 때에 언제든지 만나고 싶다고 밝혔다”며 이같이 말했다.

이어 “이미 조 위원장은 다양한 방법으로 이런 의사를 강 전 대변인 측에 연락을 했다고 전했다”며 “또 강 전 대변인의 탈당이 온라인으로 이뤄져 보류할 기회가 없었다. 조 위원장은 취임 직후 모든 규정을 활용해 이 문제에 대한 조치를 할 것”이라고 했다.

앞서 조국혁신당은 전날(11일) 오후 국회에서 당무위원회를 열고 ‘조국 비대위원장’ 선출 건을 의결했다. 당무위에는 29명의 당무위원들이 참석했으며, 비대위원장 선출 찬반 투표를 무기명으로 진행했다.

이번 비대위원장 선출은 조국혁신당 지도부가 지난 7일 당내 성 비위 및 직장 내 괴롭힘 사건 처리 미흡 논란으로 총사퇴하면서 이뤄졌다.

조 위원장은 비대위원장으로 선출된 직후 입장문을 내고 “모든 것을 피해자와 국민 눈높이에 진실하게 맞추겠다”며 “다시 한번 당을 대표해서 피해자분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

조국혁신당 강미정 대변인이 지난 4일 국회 소통관에서 당내 성비위 사건 처리 과정에 대한 문제제기와 함께 탈당을 알리는 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

한편 강 전 대변인은 지난 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “저는 오늘 당을 떠난다”며 “공감과 연대의 대가로 상처받고 모욕당한 많은 당원 동지들께 위로와 감사를 전한다”고 했다.

강 전 대변인은 “검찰개혁이라는 분명한 목표가 있어 흔들리지 않았지만, 그 길 위에서 제가 마주한 것은 동지라고 믿었던 이들의 성희롱과 성추행 그리고 괴롭힘”이라며 이같이 말했다.

그는 “당내 성추행 및 괴롭힘 사건의 피해자 중 한 명은 지난 달 당을 떠났다”며 “해당 사건과 관련해 당의 쇄신을 외쳤던 세종시당 위원장은 지난 9월 1일 제명됐다. 함께 했던 운영위원 3명도 징계를 받았다”고 했다.

이어 “피해자를 도왔던 조력자는 ‘당직자 품위유지 위반’이라는 이름의 징계를 받고 며칠 전 사직서를 냈고 또 다른 피해자도 지금 이 순간, 사직을 준비하고 있다”며 “이것이 제가 침묵을 끊고 오늘 이 자리에 설 수밖에 없는 이유”라고 주장했다.

강 대변인은 “당은 피해자들의 절규를 외면했다. 윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워져 있었고, 외부 조사기구 설치 요구는 달이 넘도록 받아들여지지 않았다”며 “그 사이 피해자들은 당을 떠나고 있다. 이것이 제가 더는 기다릴 수 없음을, 그리고 떠날 수밖에 없음을 확신하게 된 이유”라고 말했다.

