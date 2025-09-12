조현 외교장관, 美 상원의원들과 비자제도 개선 논의

조현 외교부 장관은 ‘구금 한국인’ 문제 해결을 위해 미국을 방문한 계기에 10∼11일(현지시간) 토드 영·빌 해거티(이상 공화)·앤디 김(민주) 등 미 연방 상원의원들을 각각 면담하고, 구금 사태 재발 방지를 위한 비자 제도 개선 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

외교부는 조현 외교부 장관이 미국을 방문한 계기에 10∼11일(현지시간) 토드 영·빌 해거티(이상 공화)·앤디 김(민주) 등 미 연방 상원의원들을 각각 면담하고, 최근 우리 국민 구금 상황과 재발 방지를 위한 비자 제도 개선 방안 등에 대해 의견을 교환했다고 12일 밝혔다. 사진은 조 장관과 앤디 김 상원의원의 면담 모습. 외교부 제공

12일 외교부에 따르면 조 장관은 한국 기업의 대미 투자공약 실현을 위해서는 한국 인력이 부당한 대우를 받지 않도록 근본적인 재발 방지 대책이 중요하다고 강조했다. 이어 마코 루비오 국무장관과의 면담에서 미국 내에서 투자기반 활동을 보장하는 새로운 비자 카테고리 도입을 협의할 한·미 워킹그룹 신설을 제의한 만큼, 관련 협력이 원활하게 진행될 수 있도록 미 의회 차원의 지원을 당부했다.

상원의원들은 이번 일이 한·미 간 경제 협력과 한국 기업들의 투자 촉진 및 이행에 부정적인 영향을 미쳐서는 안 된다는 점에 공감하고, 추후 의회 입법 등 필요한 제도적 지원을 모색해 나가겠다고 했다.

조 장관은 이번 사태의 조속한 해결을 위해 힘쓴 앤디 김 의원에게 사의를 표명했다. 김 의원은 미 백악관을 접촉해 한국의 막대한 투자에도 불구하고 미국의 비자 제도는 이를 따라오지 못하고 있다고 지적하며 문제 해결을 독려하는 한편 구금된 한국 국민들이 수갑 등 신체 속박 없이 자발적 출국 조치가 신속하게 이뤄지도록 미 행정부에 매일 촉구했다고 밝혔다.

해거티 의원도 한국 기업 공장 건립 과정에서 설치되는 기계들은 독점적 장비들로 특별 취급을 요하는 것이며, 따라서 전문인력들의 방문은 지역 일자리를 뺏는 것이 아닌 빠른 공장 설립 마무리를 지원하며 새로운 일자리를 창출하는 데 기여하고 있다는 점을 잘 알고 있다고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지