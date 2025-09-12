서울대공원 ‘새끼 호랑이’ 탄생 100일…‘멸종 위기’ 시베리아 혈통

서울대공원은 올해 현충일인 6월 6일 낮 12시경, 순수 혈통 시베리아 호랑이 한 마리가 건강하게 태어났으며 이달 13일에 출생 100일을 맞는다고 12일 밝혔다.

서울대공원에서 태어난 새끼 호랑이. 연합뉴스

이번 탄생은 2022년 4월 이후 약 3년 만이다. 새끼호랑이의 부모 개체는 모두 15세의 노령으로 일반적으로 번식이 어려운 상황에서 출산이 이뤄졌다.

아빠 ‘로스토프’와 엄마 ‘펜자’는 2010년 러시아의 야생에서 태어나 우수한 혈통을 이어온 개체로, 한·러 수교 20주년 정상회담을 기념해 2011년 5월 22일 서울동물원으로 반입됐다. 두 개체는 시베리아 호랑이로 자연번식 가능성을 이어왔다.

또한 새끼 호랑이의 ‘할머니 개체’는 러시아 연해주 야생에서 구조된 개체로, 이번 탄생은 국제적으로도 순수 혈통 계보를 이어가는 보전 가치가 높다. 서울대공원은 노령개체임에도 새로운 생명을 잉태하고 건강하게 출산할 수 있었던 배경으로 지속적인 사육환경개선과 건강관리 노력이 있었다.

서울대공원은 새끼 호랑이의 건강관리에 세심한 주의를 기울이고 있다. 번식을 통한 멸종위기동물 종보전의 의미가 큰 만큼 시민공모를 통해 새끼 호랑이의 이름을 지을 계획이다.

향후 1차~4차 예방접종이 끝나는 11월 중순 경 일반 시민에게 공개할 예정이다.

박진순 서울대공원장은 “기후 변화와 생물다양성이 위협받는 상황 속에서 귀한 동물이 건강하게 태어난 소식을 전할 수 있어 매우 기쁘다”며 “새끼호랑이가 건강하게 성장 할 수 있도록 세심한 관심을 기울여 동물원의 종보전과 동물복지 실현에 최선을 다하겠다”고 전했다.

