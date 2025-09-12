보우소나루 운명, ‘유죄 확정’이냐 ‘대법 전합’이냐 갈림길에

내란 우두머리 등 혐의로 기소된 자이르 보우소나루(70) 전 브라질 대통령이 운명의 갈림길에 섰다. 유죄 확정과 더불어 40년 이상의 징역형이 선고되느냐, 아니면 더 많은 수의 판사들 앞에서 한 번 더 재판을 받을 기회를 잡느냐가 달려 있다.

11일(현지시간) 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령이 수도 브라질리아의 자택에 연금돼 있다. 보우소나루는 내란 우두머리 등 혐의로 기소돼 재판을 받아왔으며 12일 대법원 제1부에 의한 선고 공판을 앞두고 있다. AFP연합뉴스

11일(현지시간) BBC 방송에 따르면 보우소나루 사건을 심리 중인 브라질 연방대법원 제1소부(小部)는 이날까지도 유죄 의견이 우세한 것으로 나타났다. 제1소부는 대법관 5명으로 구성돼 있는데 그중 알렉상드르 드 모라에스, 플라비우 지누, 카르멘 루시아 3명의 대법관이 이미 유죄 의견을 냈다는 것이다.

무죄를 주장한 대법관은 한 명뿐이다. 따라서 보우소나루의 유무죄와 관련해 아직 입장을 밝히지 않은 나머지 한 명의 대법관(크리스치아누 사닝)이 12일 선고 공판에서 어떤 입장에 서든 3 대 2, 또는 4 대 1로 유죄 판결이 내려질 것이 확실해 보인다. BBC는 보우소나루에게 적용된 내란 우두머리 등 무거운 혐의를 감안하면 유죄 확정시 징역 40년 이상의 중형이 선고될 가능성이 크다고 전망했다. 현재 70세인 보우소나루에겐 사실상 종신형이나 다름없는 셈이다.

다만 한 가지 변수가 남아 있다. 대법원 제1소부를 구성한 대법관 5명의 견해가 3(유죄) 대 2(무죄)로 갈리는 경우다. 이렇게 되면 보우소나루 변호인단은 소부가 아닌 전원합의체에서 다시 재판을 해달라고 요청할 수 있다. 브라질 대법원은 대법관이 각 5명씩 속한 2개의 소부 위에 대법원장이 있는 구조다. 전원합의체는 대법원장과 대법관 전원을 포함해 총 11명으로 꾸려진다.

전자발찌 착용 명령을 받은 상태에서 가택 연금 중인 보우소나루는 이날 공판에도 출석하지 않고 변호인단을 대신 보내 무죄를 항변했다. 변호인들은 “피고인(보우소나루)이 2018년 대선 선거운동 유세 도중 당한 흉기 피습 테러의 후유증으로 건강이 극도로 악화한 상태”라며 “브라질 수사 및 사법 당국이 피고인을 법정에 세운 것은 오는 2026년 대선에 출마하지 못하게 막으려는 음모”라는 종전의 주장을 되풀이했다.

지난 10일(현지시간) 브라질 연방대법원 제1소부 법정에서 대법관 5명이 자이르 보우소나루 전 대통령의 내란 우두머리 등 혐의 사건 공판을 진행하고 있다. 심리에 관여한 대법관들 의견이 모두 공개되는 선고 공판은 12일 열릴 예정이다. AP연합뉴스

브라질 검찰에 따르면 보우소나루는 2022년 대선에서 경쟁 후보인 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 현 대통령에게 패한 직후 쿠데타를 모의한 혐의 등을 받고 있다. 검찰은 그가 대선 패배 이듬해인 2023년 1월8일 지지자들을 선동해 수도 브라질리아의 연방정부와 의회 건물 등을 습격하도록 한 것으로 본다. 대선 결과 발표 후 보우소나루가 아직 현직에 있던 시절 브라질 대통령궁에서 인쇄된 것으로 추정되는 쿠데타 계획 문건이 증거로 제시된 상태다.

앞서 검찰은 “군부가 보우소나루를 충분히 지원하지 않아 음모가 실패로 돌아갔다”는 수사 결과를 발표한 바 있다. 보우소나루 지지자 수천명의 룰라 정권 전복 시도는 무위에 그쳤고, 연방의회 의사당 건물 난입 등에 앞장선 시위대 1500명가량이 체포됐다.

