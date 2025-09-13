[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 14일 (일요일)

쥐

96년생: 오르막에 접어드니 힘이 든다.

84년생: 오전보다 오후가 잘 풀린다.

72년생: 욱하는 마음에 주의하라.

60년생: 집안분위기가 무거울 때이다

48년생: 기밀사항을 함부로 발설하지 마라.

36년생: 달빛이 유난히 밝고 영롱하구나.

소

97년생: 남의 부담되는 일은 자제하자.

85년생: 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다.

73년생: 뒷일을 대비하는 게 좋다.

61년생: 오늘은 오전보다 오후가 길한 운이다.

49년생: 용기와 만용의 차이를 혼동말라.

37년생: 자애로운 마음으로 감싸주라.

범

98년생: 괜찮은 일거리를 붙잡을 수 있다.

86년생: 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라.

74년생: 불운했던 과거는 빨리 잊자.

62년생: 업무에 차질이 우려된다.

50년생: 노하우를 더하면 성공이 높아진다.

38년생: 정하면 이롭지만 동하면 불리하다.

토끼

99년생: 충동적인 구매로 인한 지출이 많다.

87년생: 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다.

75년생: 두 사람의 일을 혼자 한다.

63년생: 대인관계에 있어서 매너를 중시하자.

51년생: 한 알의 밀알이 되자.

39년생: 미련이 가슴속에 지우버려라.

용

00년생 금전관계는 언제나 정확하고 깨끗하게하라.

88년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.

76년생: 인간관계에 가슴에 멍이 든다.

64년생:: 주변에 동조하는 사람이 없다.

52년생: 자신의 마음부터 먼저 일하라.

40년생: 바쁘게 움직이지 않는 것이 좋다.

28년생: 지나간 것에 연연하지 말자.

뱀

01년생 가까운 사람일수록 금전거래 확실히하자.

89년생: 다른 곳으로 움직이려니 힘들다.

77년생: 남의 쉴 때 열심히 하는 것이 중요하다.

65년생: 능동적으로 일을 처리하자.

53년생: 시작은 항상 어려움이 따른다.

41년생: 지나가는 말이라도 흘려듣지 말자.

29년생: 남성은 과음을 삼가하자.

말

02년생 희생하고 봉사하는 마음으로 베풀자.

90년생: 금전관계의 압력이 온다.

78년생: 엉겁결에 일을 추진하면 실수한다.

66년생: 지금은 때가 좋지 못하니 서두르지 마라.

54년생: 원칙이 결여된 시행은 무의미하다.

42년생: 건강식품을 구입을 조심하자.

30년생: 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다.

양

03년생 멀리서 동료에 좋은 통신이 날아온다.

91년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

79년생: 부족한 듯 모자란 것이 훨씬 이롭다.

67년생: 부부간에 감정 상하기 쉽다.

55년생: 금전문제에 고심이 온다.

43년생: 자식 덕택으로 예방될 수 있다.

31년생: 충분히 생각한 후에 발설하자.

원숭이

04년생 마음이 동요하니 안정을 취하라.

92년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다.

80년생: 상호보완적인 관계를 찾자.

68년생: 눈높이에 알맞게 맞추자.

56년생: 서둘러 방지책을 마련해야 한다.

44년생: 자식도 머리가 크면 간섭은 하지 마라.

32년생: 운이 견실하니 좋은 흐름이다.

닭

05년생 작은 이익에 연연하지 말자.

93년생: 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다.

81년생: 친구가 잘되는 것을 보면 괜한 질투다.

69년생: 타인을 비방하는 말에 동조말라.

57년생: 통신에 즐거움이 있다.

45년생: 예방할 수 있는 길을 모색하라.

33년생: 건강한 사람도 관리에 신경쓰자.

개

06년생 .가장 좋은 방법은 자신을 믿는 것이다.

94년생: 손해본다고 속상해하지 마라.

82년생: 동등한 관계를 유지하라.

70년생: 항상 쉬운 방법만을 찾지 말라.

58년생: 화를 내면 일을 크게 그르친다.

46년생: 속내를 보이지 않아야 안전하다.

34년생: 먹구름이 걷히고 파란 하늘이 드리운다.

돼지

95년생: 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다.

83년생: 괜스레 많은 유혹들이 다가온다.

71년생: 룰에 따라 행동하는 것이 필요하다.

59년생: 자기가 자신을 믿고 처리하라.

47년생: 불필요한 아집이 금불이다.

35년생: 방황하면 애만 쓰고 보람은 적다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지