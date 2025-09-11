실익 작은데 증시 발목… “대주주 기준 10억 고집할 필요 없어” [李대통령 취임 100일 회견]

이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자간담회에서 주식 양도소득세 부과기준이 되는 대주주 요건을 10억원으로 낮추는 정부안에 대해 “고집할 필요 없다”며 사실상 철회하겠다는 뜻을 밝혔다. 코스피 5000 달성을 목표로 한 정부가 실제 세수 실익도 크지 않은 상황에서 굳이 시장 심리를 위축시키는 안을 강행할 이유가 없다는 것이다. 이 대통령은 이날 주식시장 정상화를 비롯해 ‘더 센’ 상법 개정, 추가적인 부동산 안정 대책 등 경제 전반에 대한 개혁 의지를 재확인했다.

금융투자업계에선 이 대통령이 주식 양도소득세 부과기준을 10억원으로 낮추는 방안 철회를 시사한 것은 세수의 실익이 크지 않아서라고 보고 있다. 국세청에 따르면 2023년 기준 50억원 이상 주식을 소유해 양도소득세를 신고한 사람은 3359명으로 정부는 이들로부터 총 2조2266억원을 거둬들였다. 양도소득세 부과기준을 바꿀 경우 추가로 확보되는 납세자는 2023년 기준 2536명, 이들로부터 거둬들일 수 있는 세수는 전체 결정세액의 약 10%인 약 2000억원에 불과하다는 게 기획재정부의 판단이다.



이처럼 크지 않은 세수증가 예상치에 비해 시장은 민감하게 반응했다. 7월31일 상장주식 대주주 판단 기준을 현행 50억원에서 10억원으로 대폭 하향한다는 내용이 공개되자 다음날 국내 증시에서 무려 116조원의 시가총액이 증발했다. 이후 횡보장을 이어온 국내 증시는 최근 10억원 철회설이 대두하면서 다시 오름세를 보였다.

이날 이 대통령의 발언은 정책의 일관성을 이유로 대주주 요건을 현행 10억원보단 높고 당초 계획한 50억원보다는 낮은 20억∼30억원으로 갈피를 잡을 것이란 시장의 예상을 뛰어넘었다. 그 결과 전날 역대 최고점을 찍은 코스피는 이날도 장중 사상 최고점을 갈아치웠다. 이날 코스피는 전 거래일보다 0.67% 오른 3336.60으로 출발해 장중 사상 최고치인 3344.7까지 끌어올렸다.



다만 전문가들은 정부가 목표로 하는 코스피 5000 달성을 위해선 정책을 넘어 우리 경제 성장과 기업의 경쟁력이 뒷받침되어야 한다고 입을 모았다. 김정식 연세대 경제학과 명예교수는 “새정부가 원하는 코스피 5000을 위해서는 코리아디스카운트(한국증시 저평가 현상) 해소를 위해 근본적으로 산업경쟁력이 바탕이 돼야 한다”고 제언했다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “현재 국내 유가증권시장이 오름세인 것은 미국장 등 상승에 덩달아 오르는 측면이 크다”며 “결국 국내 경제상황과 기업들의 실적이 방향을 정할 것”이라고 전망했다.

이 대통령은 또 “‘더 센 상법’이라는 게 나쁜 뉘앙스를 갖지만 더 세게 회사 주주를 보호하고, 더 세게 기업이 국민 경제에 도움 되고 기업을 키우는 방향으로 가게 할 것”이라고 언급, 추가적인 상법개정안에 대한 의지도 내비쳤다. 이에 재계에선 특정 기간 안에 기업에 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법개정안 처리에도 속도가 붙을 것으로 보고 있다.



이 대통령이 “부동산 안정을 위한 대책은 계속될 수밖에 없다”고 발언하자 부동산 시장은 추가 수요억제책에 관심이 집중되는 분위기다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “(정부는) 내년 입주 감소 우려로 인한 수도권 집값 변동을 열어두고 다양한 수요정책을 구현할 것”이라고 내다봤다. 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “결국 주요 지역들의 가격이 우상향을 할 수밖에 없는 상황이어서 이를 고려한다면 규제책들이 지속적으로 나올 것”이라고 전망했다.

