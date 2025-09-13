스마트의료·AI·우주… 격변의 미래산업 키워드 한눈에

2026 한국이 열광할 세계 트렌드/ 코트라/ 시공사/ 2만2000원

1962년 6월21일에 설립된 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)는 63년간 한국 기업의 해외 진출을 이끌어 온 무역·투자 창구다. 해외 진출을 모색하는 기업인과 스타트업 창업자에게 너무나 중요한 존재다.



이런 코트라가 전 세계 비즈니스 트렌드를 조사해 내는 책이 있다. 바로 ‘한국이 열광할 세계 트렌드’다. 올해가 15년째인 이 책은 전 세계 무역관을 통해 85개국, 131개 도시에서 일어나고 있는 혁신 사례와 비즈니스 핵심 키워드를 수집했다.

수백 개의 키워드를 업데이트하며 꾸준히 동향을 살피고 이 중 30가지 혁신 사례를 엄선한 결과, 2026년의 핵심 키워드는 ‘인공지능(AI)’과 ‘스마트 의료’, ‘에너지’, ‘우주 산업’, ‘라이프 스타일’이다.



트렌드 리포트 1에서는 ‘인간과 기계를 이어 주는 AI 시대’란 주제로 AI와 로보틱스의 결합으로 새롭게 들어선 세상과 산업을 다룬다.



트렌드 리포트 2에서는 ‘스마트 의료 기술로 건강도 설계하는 시대’란 주제 아래 자가 진단 키트, AI 암 진단 솔루션, 원격 수술 로봇 등 의료 혁신을 언급하며 병원의 경계를 넘어설 기술에 대해 이야기한다.



트렌드 리포트 3에선 ‘지구를 치유하는 에너지 경제학 시대’란 주제로 기후 위기에 대응하는 각국의 모습과 주목받는 비즈니스를 다룬다.



트렌드 리포트 4에선 ‘대자연, 우주와 소통하는 시대’란 주제와 함께 AI가 우주 안전을 지키고 초소형 위성이 글로벌 통신을 혁신하는 트렌드를 담았다. 트렌드 리포트 5에선 ‘따뜻한 감성과 혁신 기술이 조우하는 시대’란 주제로 시각장애인을 돕는 보조 기술, 스마트 의수, 고령자 간병 로봇, 맞춤형 의류 시장 등을 언급한다.



강경성 코트라 사장은 추천사를 통해 “AI와 스마트 의료, 에너지 경제를 망라하는 최신 트렌드들은 우리에게 창의적인 영감을 주기에 충분할 것”이라고 전했다.

