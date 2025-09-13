미국 민주주의가 흔들리는 근본 원인은

미국 민주주의 정신을 찾아서/ 스티븐 캘버그/ 이현휘 옮김/ 산지니/ 3만2000원

막스 베버의 사회학적 분석을 바탕으로 미국 민주주의의 뿌리와 현재적 의미를 탐구한다. 작금 미국 정치는 극단적 사회 양분과 공동체 붕괴, 엘리트 중심의 지배 구조 결함으로 흔들리고 있다. 저자는 이러한 현상의 근원으로 민주주의를 떠받치는 ‘정신’과 관습의 맥락을 되짚는다.



베버는 초기 미국 정치문화의 특성을 종교적 가치에서 찾았다. 청교도의 실용적·윤리적 개인주의는 신과의 관계 속에서 엄격히 자기 삶을 규율하며, 동시에 공동체 혁신을 추구하는 성격을 지녔다. 이 개인주의와 공동체주의의 병치는 미국 민주주의를 떠받치는 독특한 이원적 성격을 낳았다. 집단 결사와 클럽 문화는 종교적 가치의 세속화를 이어받아 시민사회를 형성했고 이는 미국 정치문화의 역동성을 강화했다.

스티븐 캘버그/ 이현휘 옮김/ 산지니/ 3만2000원

베버는 특히 지도자에게 요구되는 도덕적 자질로 정직함, 신뢰성, 품행의 일관성을 강조한다. 이를 통해 미국 민주주의는 개인의 품성과 공적 가치 사이의 긴장을 조율해왔다.



미국으로부터 민주주의를 이식받은 한국은 어떠한가. 미국에선 찾아볼 수 없는 정치적 혼란이 고질적으로 반복된다. 이는 미국 민주주의를 지지하는 관습과 한국 민주주의를 지지하는 관습이 현저하게 다르기 때문이다. 역자는 두 편의 해제를 통해 미국 민주주의를 뒷받침하는 관습의 특성을 포착하고 그것이 한국 고유의 관습과 어떻게 다른가를 밝힌다.

