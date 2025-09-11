국정원 “방중 동행한 김주애, 유력 후계자 입지 다져”

국가정보원은 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 최근 방중에 동행하면서 유력 후계자로서의 입지를 다졌다고 평가했다.

국정원은 11일 국회 정보위원회 비공개회의에서 최근 김 위원장의 방중에 함께한 김주애와 관련해 이러한 내용을 보고했다고 정보위 간사인 더불어민주당 박선원·국민의힘 이성권 의원이 기자들에게 전했다.

김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 2일 중국 베이징에 도착해 단정한 옷차림으로 서 있다. 평양조선중앙통신·연합뉴스

국정원은 “김주애는 방중 기간 대사관에 머물며 외부 출입을 자제했고, 귀국 시전용 열차에 미리 탑승해 언론 노출을 회피한 것이 특징적으로 나타났다”며 “그럼에도 유력 후계자 입지에 필요한 혁명 서사는 충분히 확보했다”고 분석했다.

그러면서 “김주애를 후계자로 인식하고 서사를 완성해가는 과정에 방중을 함께한 것”이라며 “김주애 방중 취지가 기본적으로 세습을 염두에 둔 하나의 서사를 완성하기 위한 과정으로 분석한다”고 부연했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 5일 딸 주애와 함께 평양에 도착해 전용열차에서 내리고 있는 모습. 조선중앙TV 캡쳐

이 의원은 “회의에서 김주애를 제외한 자녀 여부 질문이 나왔고, (다른) 자녀가 장애를 갖고 있거나 혹은 유학을 갔다는 여러 설이 있지만 (국정원은) 그렇게 유력하게 보지 않는다”며 “유학은 존재를 숨기려 해도 드러나지 않을 수 없기에 유학 가능성을 높게 보지 않는다고 보고했다”고 전했다.

이어 “북한이 김 위원장과 김주애의 생체정보 노출을 최소화하기 위해 만전을 기해온 모습도 관찰됐다”며 “북한 대사관에 투숙하고 특별기를 통한 행사 물자와 폐기물 운송 정황이 파악된다”고 설명했다.

3일 베이징 천안문 광장에서 종전 80주년 기념하는 열병식에 앞서 러시아 블라디미르 푸틴 대통령, 중국 시진핑 국가주석, 북한 김정은 국무위원장(왼쪽부터)이 함께 걸어가고 있다. AFP·연합뉴스

국정원은 김 위원장에 대해서는 “건강에 큰 이상이 없는 것으로 판단된다”며 “가끔 초고도비만으로 땀을 많이 흘리거나 계단 오를 때 가쁜 숨을 내쉬는 경우도 있지만 심박·혈압 등 대부분이 정상범위에 있는 것으로 분석된다”고 보고했다.

이어 “김 위원장이 다자외교 데뷔에 따른 긴장과 미숙함이 보이는 측면도 있었다”며 “열병식 입장 때 시진핑 중국 국가주석보다 앞서 걷는다든지, 회담 때블라디미르 푸틴 러시아 대통령 행동을 따라 하는 등 긴장된 행태가 특이하게 관찰됐다”고 밝혔다.

또 “김 위원장이 북중러 3국 간 연대를 과시하는 그림을 발신해 정상 국가의 지도자라는 모습을 보이려고 했는데 그런 모습을 연출하는 데 상당히 성과가 있었다고 자평하는 것 같다”고 했다.

국정원은 “북한이 방중을 통해 얻은 자신감을 토대로 공세적 행보에 나설 가능성이 커졌다”며 “중국과 인적·물적 협력 확대를 모색하고, 김 위원장 방러 카드를 활용해 동맹 장기화 혹은 반대급부 추가 확보에 박차를 가할 가능성 높다”고 분석했다.

