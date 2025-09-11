KT “소액결제 피해 사과… 재발 방지에 책임 있는 후속 조치”

11일 서울 시내 한 KT 대리점. 뉴스1

KT가 최근 발생한 소액결제 피해를 사과하고 고객 보호와 재발 방지를 위해 책임 있는 후속 조치를 다하겠다고 11일 약속했다.

KT는 고객 신뢰와 직결된 중대 사안으로 인식하고 책임을 통감하며 재발 방지를 위해 최선을 다할 방침이다. 고객 지원과 정부·기관과의 긴밀한 협력, 조사 결과에 따른 합당한 보상 절차, 제도 개선책 마련에 총력을 기울일 계획이다.

KT는 추가 피해를 방지하고 고객 보호를 위해 비정상 결제의 자동 차단·본인인증 수단을 강화하며 지속적인 모니터링을 수행하고 있다. 비정상 소액결제 발생 여부를 전수 조사해 피해가 확인된 고객을 대상으로 개별 안내하며 소액결제 청구를 면제하고 추가 피해가 발생하지 않도록 조치했다.

24시간 전담 고객센터(080-722-0100)를 개설해 개인정보 악용이 의심되는 전화나 메시지 등을 수신하거나 소액결제 관련 문의 및 피해 신고가 필요한 경우 고객들이 즉시 문의할 수 있도록 지원 중이다.

KT는 자체 조사 결과 불법 초소형 기지국을 통한 일부 고객의 국제이동가입자식별정보(IMSI) 유출 정황을 확인하고 개인정보보호위원회에 신고했다고 설명했다. IMSI는 통신을 위해 네트워크 망에서 기술적으로 인식하는 정보로서 그 자체로는 불법적으로 활용될 수 없지만, 관련 법령상 개인정보로 규정되어 있다.

KT는 조사 과정에서 불법 초소형 기지국의 신호를 수신한 고객을 파악했으며, 이 중 일부 고객의 IMSI 값이 유출되었을 가능성이 있음을 확인했다.

불법 초소형 기지국의 신호 수신 이력이 있는 고객 중 IMSI 유출 가능성이 있는 것으로 확인된 고객은 총 5561명이다. KT는 해당 고객에게 개인정보보호위원회에 신고한 사실과 피해 사실 여부를 조회할 수 있는 기능, USIM 교체 신청, 보호서비스 가입 링크에 대해 문자 메시지(SMS)로 안내했다.

불법 초소형 기지국 신호 수신 이력이 있는 고객 전원에게 무료 유심 교체와 유심 보호 서비스 가입을 지원한다. 해당 고객은 KT의 온라인 채널과 고객센터, 전국의 KT 대리점을 통해 관련 안내와 서비스를 받을 수 있다. KT는 원활하게 유심 교체가 진행될 수 있도록 충분한 유심 물량을 확보했다.

KT 관계자는 “불법 초소형 기지국의 유형과 비정상적 접속 방식 등 구체적인 원인을 규명하기 위한 민관합동조사와 경찰 수사가 진행 중”이라며 “관련 조사에 적극적으로 협조하고 있다”고 말했다.

