李 대통령 “집 팔고 떠나는 건 잔인…상속세 18억까지 면제할 것”

이재명 대통령이 11일 “배우자 공제 금액을 올려 세금 때문에 이사 안 가고 계속 살 수 있도록 하겠다”고 밝혔다. 다만 이 대통령은 “일반적 상속세를 낮추는 것은 동의할 수 없다”고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 취임 100일을 기념해 열린 기자회견에서 '상속세 완화에 대한 입장은 무엇인가'라는 취지의 질문에 이같이 답했다.
이 대통령은 “일반적인 상속세를 낮추는 것에는 동의할 수 없다”면서도 “다만 28년 전에 설정한 배우자 공제가 5억원이고 일괄공제도 5억원이다. 그래서 10억원이 넘어가면 세금 내야 한다”고 설명했다.
이어 “그런데 어느 날 집주인이 사망하고 배우자와 자식들이 남았는데, 그 집이 10억원을 넘으면 남는 부분에 대해 30~40% 세금을 내야 한다”며 “그럼 돈이 없으니까 집을 팔고 떠나야 하는데 이건 너무 잔인하다는 게 제 생각”이라고 강조했다.
그러면서 “아마 (선거 때) 10억원과 8억원으로 해서 18억원까지는 세금이 없게 해주자는 게 그때 공약 이었다”며 “제가 말했으면 지켜야 하니까 이번에 개정하지 않을까 싶다”고 말했다.
또 “서울 집값이 많이 올랐는데 공제 기준은 아주 오래 전에 설정됐다고 한다”며 “서울의 평균 집값 한 채 정도 가격을 넘지 않는 선에서 그냥 집에서 계속 살 수 있게 해주자는 생각”이라고 설명했다.
이 대통령은 주식 시장과 관련해서는 “주가 조작하면 패가망신한다는 것을 확실히 보여주겠다”며 “합동조사본부를 잘 만들어 실시간 점검하고 발견하면 신속히 처벌할 것”이라고 말했다.
이어 “지금은 주가조작을 해서 이익을 본 것만 몰수하는데, 주가조작에 투입된 원금까지 싹 몰수하라고 해 놨다”며 “이미 제도가 있는데 잔인하다고 안 한다고 하더라. 제가 적용하라고 했다”고 설명했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지