고무보트 타고 제주 밀입국 중국인 1명 검거…2명 추적 중

중국에서 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 1명이 검거됐다.

제주해양경찰청은 11일 낮 12시 3분쯤 밀입국 피의자 50대 A씨를 검거해 제주해양경찰서 유치장으로 이송했다.

제주시 한경면 용수리 해안서 발견된 보트. 독자 제공

해경은 A씨가 자수하겠다고 신고했다가 잠적하자 소재를 파악해 서귀포시 남원읍 위미리 소재 훈련센터 인근 거리에서 A씨를 검거했다.

해경은 나머지 밀입국자 2명을 추적 중이다.

A씨는 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인 5명과 함께 90마력 엔진이 설치된 고무보트를 타고 8일 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국했다.

앞서 제주 해경은 8일 오전 7시 56분쯤 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미확인 고무보트가 있다는 주민 신고를 접수했다.

제주해양경찰서 소속 경찰관들이 현장 확인한 결과 위성항법장치와 90마력 엔진이 설치된 고무보트에는 용량이 다른 유류통 12개와 구명조끼 6벌, 포장지에 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대 등이 있는 것을 확인했다.

해경과 육경, 군 당국이 함께 조사에 나선 결과 간첩활동 등 대공 용의점은 없는 것으로 확인했다.

