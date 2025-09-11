디 에이프 스쿼드, KT AI·콘텐츠 콘퍼런스서 AI 애니메이션 ‘작은 날개’ 공개

인공지능(AI) 영상 스튜디오 ‘디 에이프 스쿼드(THE APE SQUAD)’는 11일 KT의 AI·콘텐츠 콘퍼런스 ‘KT AI 판 넥스트(AI P.A.N_Next)’에서 민규동 영화감독과 함께 한 AI 애니메이션 스페셜 숏 필름 ‘작은 날개’를 공개했다고 밝혔다. 디 에이프 스쿼드 제공

인공지능(AI) 영상 스튜디오 ‘디 에이프 스쿼드(THE APE SQUAD)’는 11일 KT의 AI·콘텐츠 콘퍼런스 ‘KT AI 판 넥스트(AI P.A.N_Next)’에서 민규동 영화감독과 함께 한 AI 애니메이션 스페셜 숏 필름 ‘작은 날개’를 공개했다고 밝혔다.

앞서 지난 10일 열린 ‘AI P.A.N_Next’는 올해 8월 개최된 AI 영상 콘텐츠 공모전 ‘2025 KT AI P.A.N(Playground, AI, Now)’의 후속 행사로 영상 콘텐츠 전문가와 AI 창작자, 기업 관계자 등 300여명이 참석한 가운데 창작 경험과 비전을 공유하는 자리로 진행됐다.

AI로 제작된 약 6분 분량의 3D 단편 애니메이션인 ‘작은 날개’는 날고 싶어 하는 어린 소녀의 꿈을 그린다. 과거와 미래, 환상과 현실이 교차하는 독창적인 비주얼로 구현돼 AI 창작의 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받는다. ‘파과’와 ‘허스토리’ 등을 연출한 민규동 영화감독이 각본과 연출을 맡았고, 디 에이프 스쿼드가 크리에이티브 비주얼과 AI 애니메이션 제작을 담당했다.

디 에이프 스쿼드 김영기 대표는 “‘작은 날개’는 단순한 기술 시연을 넘어 AI 애니메이션이 산업과 예술 전 영역에 새로운 가능성을 제시한 작품”이라며 “AI 콘텐츠 제작을 이끌어가며 광고·영화·애니메이션 등 영상 산업 전반에서 AI 콘텐츠 혁신을 주도해 나가겠다”고 말했다.

