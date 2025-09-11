오픈AI와 서울대가 손잡았다…AI 네이티브 캠퍼스 구축 협약

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)와 유홍림 서울대 총장(사진 오른쪽)이 11일 오전 서울대학교 관악캠퍼스에서 열린 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 오픈AI 제공

생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’ 개발사 오픈AI와 서울대는 11일 오전 교육·연구 분야에서 생성형 AI 도구의 중요성을 공유하고 AI 네이티브 캠퍼스 구축을 위해 적극 협력하기로 하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다.

오픈AI와 서울대는 이날 오전 서울대학교 관악캠퍼스에서 열린 협약식에서 캠퍼스 내 생성형 인공지능(AI) 활용, AI 분야 연구 협력, AI 우수 인재 육성 등 ‘AI 친화 캠퍼스’를 만들기 위해 협력하기로 했다.

서울대는 오픈AI가 설립한 교육연구 지원 컨소시엄인 ‘넥스트젠AI(NextGenAI)’에 합류하는 방안을 검토하기로 했다. 넥스트젠AI에 참여 중인 주요 대학으로는 미국 하버드대·MIT(매사추세츠공대)와 영국 옥스퍼드대 등이 있다.

또 재학생과 연구진에게 AI 조교를 지원하고 AI 분야에 관심을 갖는 학생들을 선발해 고급 교육과정과 멘토링 등을 제공하는 ‘AI 엘리트 과정’ 신설도 계획 중이다.

이번 협약으로 서울대는 생성형 AI를 교육과 연구에 통합하는 등의 모범 사례를 만들어 나갈 계획이다.

