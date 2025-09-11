주요 기업 60%, 하반기 신규채용 ‘없음·미정’…고용 한파 지속

주요 기업 10곳 중 6곳은 올해 하반기 신규 채용 계획을 수립하지 못하거나 신규 채용을 하지 않는 것으로 나타났다.

한국경제인협회가 여론조사기관 리서치앤리서치에 의뢰해 매출액 상위 500대 기업을 대상으로 실시한 ‘2025년 하반기 대졸 신규채용’ 설문조사 결과가 11일 발표됐다.

조사 결과에 따르면, 올해 하반기 신규 채용 계획이 미정(38%)이거나 신규 채용 없는(24.8%) 기업이 62.8%로 파악됐다. ‘채용 계획 미정’이라고 응답한 기업 작년 하반기(40%)보다 2%포인트 감소했으며 ‘채용 없음’이라고 응답한 기업은 작년 하반기(17.5%)보다 7.3% 포인트 증가했다.

채용 계획을 수립하겠다는 기업은 37.2%로 작년(42.5%)보다 5.3%포인트 줄어들었다.

신규 채용 계획을 수립하겠다는 기업 가운데 전년 대비 채용 규모를 감소하겠다는 기업이 지난해 비해 크게 늘었다. 지난해는 17.6% 기업이었던 반면 올해는 약 40%의 기업이 이같이 응답했다.

채용을 늘리겠다는 기업은 24.4%로 전년 대비 6.8%포인트 증가했다.

한경협 관계자는 “올해 하반기 채용 계획이 없는 기업 비중이 작년보다 크게 늘었고, (채용 계획이 있더라도) 규모를 줄이겠다는 기업 비중이 지난해보다 2배 이상 증가 채용 시장이 지난해 비해 위축될 우려가 있다”고 설명했다.

기업들은 신규 채용을 하지 않거나 채용 규모를 줄이는 원인으로 ‘대내외 불확실성 확대 및 기업 수익성 악화 대응을 위한 경영 긴축(56.2%)’이 가장 큰 이유로 지적했다. 원자재 가격상승·인건비 증가 등 비용부담 증대(12.5%), 고환율 등으로 인한 경기 부진(9.4%) 등도 주요 원인으로 꼽았다.

채용 계획을 수립하지 못했거나 혹은 채용 계획이 없을 예정이라고 응답한 기업 중 가장 많은 비중을 차지한 업종은 건설·토목이었다. 이어 식료품(70%), 철강·금속(69.2%), 석유화학·제품(68.7%), 기계·장비(54.5%) 등이 뒤따랐다.

기업들은 신규 채용 증진을 위한 정책적 과제로 ‘규제 완화를 통한 기업 투자·고용 확대 유도’(38.9%)가 필요하다고 응답했다. 또 ‘고용증가 기업 인센티브 확대’(22.3%), ‘신산업 성장동력 분야 기업 지원 강화’(10.7%) 등도 요구했다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “통상질서 재편과 내수 침체 장기화 등으로 전통 주력 산업은 활력을 잃고 신산업도 경쟁력을 갖추지 못했다”며 “정부와 국회는 각종 규제 완화 및 투자 지원 등을 통해 기업들의 고용여력을 뒷받침해야 한다”고 강조했다.

