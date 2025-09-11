이정후, 애리조나전 4타수 무안타로 시즌 타율 2할7푼 아래로

San Francisco Giants center fielder Jung Hoo Lee looks on during an at-bat against the Seattle Mariners during the third inning of a spring training baseball game Thursday, Feb. 27, 2025, in Peoria, Ariz. (AP Photo/Lindsey Wasson)

9월 들어 최고의 타격감을 보여주고 있던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 잠시 주춤했다.

이정후는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와 홈 경기에서 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 무안타 1타점을 기록했다. 시즌 타율은 0.271에서 0.269로 소폭 떨어졌다. 네 번의 타석에서 친 타구가 모두 뜨지 못하고 땅볼에 그쳤다.

이정후는 0-4로 뒤진 2회초 2사에서 애리조나 좌완 선발 에두아르도 로드리게스를 상대로 유격수 땅볼로 물러났다. 5회 1사 1루 기회에서도 내야 땅볼을 기록했다. 로드리게스의 초구를 공략했으나 유격수 땅볼로 이어졌다. 8회엔 우완 불펜 제이크 우드퍼드를 상대로 1루 땅볼로 아웃됐다.

9회 마지막 타석은 특히 아쉬웠다. 샌프란시스코가 2-5로 추격한 가운데, 1사 2, 3루 기회에 타석에 들어선 이정후는 왼손 불펜 앤드루 살프랭크를 상대로 4구째 가운데 몰린 싱킹 패스트볼을 강하게 타격했으나 공은 2루수 정면으로 굴러갔다. 이정후가 1루에서 아웃된 사이 3루 주자가 홈을 밟았다. 이정후는 타점을 추가했으나 머리를 푹 숙이며 아쉬움을 감추지 않았다.

샌프란시스코는 마지막 타자 루이스 마토스가 유격수 땅볼로 아웃되면서 3-5로 패했다.

